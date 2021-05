Stefania Orlando, fermato lo scherzo delle Iene: “Non andrà in onda”

Che fine ha fatto lo scherzo delle Iene a Stefania Orlando? In tanti se lo stanno domandando, visto che già da tempo si sa che anche Stefania è stata vittima del programma di Italia 1. La popolarità della terza classificata del Grande Fratello Vip 6 non si arresta e i fan la acclamano in televisione. In tanti vorrebbero vederla alla conduzione di un nuovo programma, ma in attesa delle sue scelte non si perdono neanche una sua ospitata. Di recente per esempio è tornata su Rai Uno tra gli opinionisti de La Vita in Diretta. Chi si è affezionata a lei nella Casa attendeva con ansia anche di vederla su Italia 1, ma pare non accadrà.

Gli scherzi delle Iene hanno colpito diversi protagonisti dell’ultimo GF Vip, tra cui il vincitore Tommaso Zorzi e il secondo classificato Pierpaolo Pretelli. Se vi state domandando quando arriverà il momento dello scherzo di Stefania Orlando, purtroppo la risposta è che non arriverà. C’era grande attesa e non pochi hanno continuato a chiedere aggiornamenti direttamente alla conduttrice. Per questo motivo Stefania oggi ha spiegato che lo scherzo non andrà in onda:

“Poiché molti di voi mi chiedono quando andrà in onda lo scherzo che mi hanno fatto #LeIene mi è stato detto che, per motivi a me ignoti (forse tecnici), non andrà in onda, ho provato a capirne di più ma non mi hanno fatto sapere nulla! Peccato”

Non si conoscono quindi i motivi dietro questa decisione delle Iene. Anche Stefania ha provato ad avere ulteriori spiegazioni, anche per essere più precisa con i fan, ma non c’è stato nulla da fare. Stando alle sue parole inoltre pare che le Iene non abbiano fornito spiegazioni alla protagonista del loro scherzo. Hanno semplicemente detto che lo scherzo non andrà in onda a Le Iene.

Non è da escludere la possibilità che questa decisione da parte del programma possa scatenare la reazione dei fan di Stefania Orlando. In tanti potrebbero protestare contro questa scelta, visto che aspettano da tempo di vedere lo scherzo. Se le richieste del pubblico venissero ascoltate, magari lo scherzo potrebbe essere pubblicato solo online. Se invece dietro questa decisione dovessero esserci motivi prettamente tecnici, come per esempio un video danneggiato, allora non ci sarà nulla da fare e le Iene proveranno a farsi perdonare. Arriveranno spiegazioni anche da parte loro?