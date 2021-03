Stefania Orlando confessa su Tommaso Zorzi: “Non mi era simpatico”

La partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata ricca di sorprese per Stefania Orlando. L’ex volto Rai, intervistata dal settimanale Chi, ha confessato che negli anni ha sempre creduto di non essere adatta al mondo dei reality show. Credeva che non sarebbe mai riuscita a essere me stessa e ha precisato di non avere mai bluffato durante la sua avventura. Ha definito il suo percorso nella Casa di Cinecittà come totalizzante anche se prima di varcare la porta rossa aveva sottovalutato un po’ tutto. La pressione psicologica, nel suo caso, è stata devastante. Spesso si parlava di competizione, ma Stefania ha ammesso di essere stata competitiva solo con se stessa:

“Un viaggio interiore fantastico ma difficile, lungo e sorprendente. In questi mesi ho scoperto molte cose di me che non avevo mai preso in considerazione”

GF Vip ha regalato a Stefania Orlando l’amicizia con Tommaso Zorzi. I due, infatti, sono entrati fin dal primo momento in sintonia, hanno costruito un bellissimo rapporto fatto da alti e bassi, ma hanno cercato di sostenersi sempre a vicenda. Eppure la conduttrice, che di recente ha deciso di aver non volere più parlare di Roncato, ha confessato alla rivista diretta da Signorini:

“Con Zorzi è stato un colpo di fulmine. Prima di entrare per quel poco che avevo visto sui social, nemmeno mi era simpatico. In casa ci supportavamo e compensavamo ogni volta, senza mai intralciare i nostri percorsi. Faccio fatica a capire i dubbi altrui sulla veridicità del nostro rapporto”

Complicità e affinità sono sempre stati sotto gli occhi di tutti e questa sinergia potrebbe aver dato fastidio a molti. Nel corso dell’intervista, si è detta delusa da Dayane Mello. La modella brasiliana ha sempre detto che la sua vittoria più grande sarebbe stata quando l’avrebbe sbattuta fuori. Poi quando c’era da scegliere chi sfidare ha preferito Pierpaolo a lei.

Stefania Orlando, frecciata a Maria Teresa Ruta: “Le parole hanno un peso”

Una volta conclusa la sua avventura nel reality più spiato d’Italia, Stefania Orlando si è detta dispiaciuta per avere visto alcuni video su Maria Teresa Ruta. Durante il GF Vip l’ha sempre difesa, protetta e stimata. Quando è stata eliminata è stata livorosa. Poi è tornata per un confronto con lei e Zorzi dicendo c’erano dei filmati incriminanti. Stefania ha come avuto l’impressione che stesse mettendo le mani avanti per cadere indietro:

“Le parole hanno un peso e per questo scelgo sempre con cura quelle da non utilizzare”

La cantante di Babilonia, inoltre, ha chiarito di non avere mai offeso nessuno, di non essere mai andata sul personale e si è sempre limitata ad analizzare le dinamiche del gioco.