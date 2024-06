Stefania Nobile e Wanna Marchi: “Vino e Lamborghini, viviamo così”

Wanna Marchi e Stefania Nobile? Tutto come se nulla fosse mai accaduto. Bevono champagne, girano con un’automobile costosissima e fanno una vita di lussi. Questo almeno è ciò che sostengono le stesse madre e figlia, che hanno concesso una intervista al magazine Gente che ha fotografato le due donne a bordo di una Lamborghini Urus dal valore di 250 mila euro. Sembra lontanissimo il tempo in cui la teleimbonitrice e la Nobile furono condannate per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione a delinquere finalizzata alla truffa. I conti con la giustizia li hanno chiusi nel 2015, anno in cui entrambe sono tornate libere dopo aver scontato la pena inflitta.

“È la stessa vita che facevamo all’epoca del processo. Insieme a Davide Lacerenza, mio compagno di allora”, ha spiegato a Gente Stefania Nobile quando la giornalista le ha chiesto che stile di vita conduce attualmente. E adesso come genera introiti? “Avevamo investito nella ristorazione e in alcuni locali tra Milano e l’Albania. E continuo a portare avanti queste attività. Mia mamma sta con me anche perché i clienti vogliono al tavolo Wanna Marchi: la mano e desiderano ascoltare i suoi racconti”.

La figlia della Marchi ha sottolineato che, rispetto ai tempi d’oro, adesso guadagna molto meno. Il lato positivo è che ha più tempo per divertirsi:

“Noi viviamo nel lusso: vendo champagne! Tutte le sere beviamo bottiglie pazzesche che ci offrono i clienti dei locali, mangiamo caviale e facciamo una vita bellissima, ma non spendiamo niente. Io sono una dipendente del mio ex compagno. Ho uno stipendio buono. Prima guadagnavo miliardi ma non avevamo il tempo di spenderli. Oggi non guadagniamo le stesse cifre, ma abbiamo imparato a goderci la vita”.

La Nobile ha poi rivelato di avere un sogno nel cassetto, quello di rivedere la madre tornare a lavorare in tv perché, a detta sua, “quello è il suo posto”. In particolare la vorrebbe vedere in un talk show in cui potrebbe raccontare storie di persone che hanno vissuto la sua esperienza, vale a dire una storia fatta di cadute e di rialzi.

“La tv di adesso, così disfattista e falsa è pessima”, ha chiosato la Nobile. E per se stessa cosa sogna? “Mi piacerebbe avere un parrucchiere personale da portarmi sempre dietro. Il desiderio più grande però, è vivere in pianta stabile in Albania: lì mi sento a casa”.

Dove vivono oggi Stefania Nobile e Wanna Marchi

Oggi Wanna Marchi e Stefania Nobile sono due donne libere. Come poc’anzi accennato sono state scarcerate nove anni fa, nel 2015, dopo aver scontato una pena di 9 anni e sei mesi. Da allora hanno provato a organizzare i loro affari puntando su attività imprenditoriali in Albania. Le due infatti vivono ormai da anni tra Milano e il paese balcanico.

Di recente la Nobile è stata intervistata a “Belve”, programma di Rai Due condotto da Francesca Fagnani, in cui ha sostenuto che Wanna Marchi non ha fatto nulla di grave ai tempi in cui faceva la ‘teleimbonitrice’.