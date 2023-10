Belve, dietro le quinte: così Wanna Marchi ha smontato Raoul Bova

Nella serata di martedì 10 ottobre, a Belve, è andata in onda l’intervista a Stefania Nobile, ospite della puntata insieme a Federico Fashion Style ed Emma Bonino. Ad aspettare la figlia nel backstage c’è stata anche la madre Wanna Marchi, nota per le televendite, che ad intervista conclusa ha raggiunto la Fagnani. Proprio quando sullo schermo scorrevano i titoli di coda, tra la conduttrice e la Marchi è andato in scena un curioso siparietto.

Belve, Wanna Marchi boccia Raoul Bova: il dietro le quinte

L’81enne, infatti, finita l’intervista della figlia, ha confidato a Francesca Fagnani di aver apprezzato Emanuele Filiberto, mentre meno gradito è stato un altro degli ospiti di quella puntata, ovvero l’attore Raoul Bova: “Sai chi mi è piaciuto tanto e che vorrei conoscere? Emanuele Filiberto di Savoia. L’attore invece non mi è piaciuto”. “Raoul Bova?” le ha chiesto la Fagnani. “Per carità!” ha risposto lei. Il momento, nonostante sia accaduto a fine puntata, non è sfuggito agli occhi di alcuni spettatori, venendo in seguito ricondiviso sui social e ricevendo un buon riscontro in termini di visualizzazioni.

Belve: l’intervista a Stefania Nobile

Come accennato in precedenza, Stefania Nobile è stata intervistata da Francesca Fagnani e, nel corso della chiacchierata, ci sono stati anche scambi piuttosto tesi. La conduttrice, nota per non avere peli sulla lingua, ha incalzato Nobile con le sue domande, la quale non ha nascosto il suo fastidio nei confronti della presentatrice. In un primo momento, Fagnani ha fatto un riferimento a quelle persone che per anni hanno creduto alle televendite di Stefania e della madre Wanna, suscitando una reazione di stizza da parte dell’ospite.

Fagnani ha in seguito ribadito come Stefania e la madre avessero giocato per anni sulle fragilità delle persone, per poi chiedere all’intervistata quali fossero i suoi pregi. Al che la Nobile ha replicato, lanciando una frecciatina alla conduttrice. Tra gli altri argomenti toccati da Stefania anche l’arresto, i metodi di vendita utilizzati da lei e dalla madre e qualche aneddoto sulla vita privata. In particolare, la Nobile ha rivelato qualche dettaglio in merito al doppio matrimonio a Miami lo stesso giorno di Wanna.

Tra gli altri ospiti di Francesca Fagnani, nella puntata del 10 ottobre, anche Emma Bonino e Federico Fashion Style. La prima ha annunciato di essere guarita dal tumore e ha ripercorso alcuni momenti salienti della sua vita politica, il secondo ha invece raccontato soprattutto della sua vita privata e del rapporto con l’ex moglie Letizia Porcu.