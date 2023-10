Belve, Stefania Nobile: scoppia lo scontro con Francesca Fagnani

Domani, 10, ottobre andrà in onda una nuova puntata di Belve. Tra gli ospiti del programma di Rai 2, troviamo Emma Bonino, Stefania Nobile e Federico Fashion Style. Poche ore fa, sono stare diffuse le prime anticipazioni sulle diverse interviste che vedremo, tra cui anche alcuni estratti video pubblicati dal sito della Rai. Ad attirare l’attenzione è stata soprattutto la figlia di Wanna Marchi, che ha avuto degli scambi abbastanza tesi con la conduttrice della trasmissione, Francesca Fagnani. La giornalista è nota per non avere peli sulla lingua e ha spesso incalzato Stefania con le sue domande. D’altro canto, la Nobile non si è certo tirata indietro e non ha nascosto il suo fastidio verso la presentatrice.

Stefania Nobile: toni accesi con Francesca Fagnani

“Lei in passato ha detto “Alla Lotteria Italia vince uno, e allora gli altri? Non sono cog**oni?” Ma non è che entrano in tabaccheria e c’è la minaccia del malocchio”, ha detto la Fagnani nell’estratto dell’intervista pubblicato dalla Rai, facendo riferimento alle persone che hanno creduto per anni televendite di Stefania Nobile e la madre Wanna Marchi. Al che, la Nobile ha subito risposto stizzita: “Nemmeno da noi c’era minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cog**ona, se mette giù è una furba. Basta con i disagiati”.

Subito dopo queste parole la Fagnani ha ribadito che, però, loro due hanno giocato sulle fragilità delle persone, davanti ad una Stefania Nobile infastidita e annoiata che ha replicato con: “Eh ma tanto sempre qui arriviamo”. Ma, non è finita qui. Dopo poco, la giornalista ha posto alla donna una delle domande standard delle sue interviste a “Belve”, ovvero quali pensava fossero i suoi pregi. Nel rispondere, la figlia della Marchi non ha potuto evitare di lanciare una frecciatina alla conduttrice:

I miei pregi? Ne ho tanti guardi. Anche il fatto di svegliarmi con il sorriso e dover combattere sempre con le stesse domande come queste, significa che sono proprio la numero uno allora.

Nel sentire la battuta, il pubblico è scoppiato in una risata, insieme alla stessa Francesca che è poi andata avanti con l’intervista. Dopodiché, Stefania ha parlato dell’arresto avvenuto nei suoi confronti e in quelli della madre per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione, ritenendo la condanna un’esagerazione eccessiva e fatta per scopi meramente mediatici:

A loro non interessava arrestare due che facevano questo, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso: 15 novembre, 24 gennaio arrestate, subito. Ma neanche per uno che fa violenza seriale si muovono così.

La Nobile ha difeso i metodi di vendita spesso offensivi usati da lei e della madre, rispondendo alle critiche dicendo: “Quello che dicevamo alla gente per vendere? Vogliamo dire che sono tutti belli? li mettevamo davanti allo specchio”. Infine, ha raccontato anche alcuni aneddoti della sua vita privata, svelando i dettagli del doppio matrimonio a Miami lo stesso giorno della madre: