Belve, le rivelazioni di Emma Bonino a Francesca Fagnani

A raccontarsi a Belve, programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2, è stata Emma Bonino. La puntata, in onda martedì 10 ottobre in prima serata, ha visto tra gli intervistati anche Federico Fashion Style e Stefania Nobile. Tornando alla Bonino, l’intervista ha attraversato alcuni momenti salienti della vita di quest’ultima, dall’infanzia alla vocazione politica, fino ad arrivare ai giorni nostri. In tutto ciò, è arrivata anche una bellissima notizia.

L’intervista di Emma Bonino a Belve

Emma Bonino, proprio davanti a Francesca Fagnani, ha rivelato di essere guarita dal tumore. La politica ha quindi spiegato: “Sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato“. La lieta notizia è arrivata mentre la Bonino stava affrontando il discorso dell’ambizione politica. In molti, ha ricordato la Fagnani, hanno rinfacciato all’intervistata una certa ambizione: “Le sembra un reato che le donne abbiano un’ambizione? Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo“.

Spazio anche al rapporto con Marco Pannella, con la Bonino che ha confessato che si trattò di una rottura unilaterale da parte sua, con la prima che ne soffrì molto e non ne comprese mai del tutto i motivi. Quando la conduttrice di Belve le ha chiesto se non avesse mai davvero compreso il perché di tutto ciò, la Bonino ha ribadito: “No, o forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro“. Il discorso su Pannella si è concluso con una rivelazione della Bonino su cosa avrebbe voluto dirgli, ma che non ha fatto in tempo a dire: “Si, gli volevo chiedere ma che ti prende, ma che ti viene in mente“.

Il discorso si è poi spostato sul capitolo “belvate”. Quando le è stato chiesto se ce fosse una che rivendica o di cui si pente, la Bonino ha lanciato la frecciatina: “Io ne ho ricevute di belvate, se è per quello! Non mi posso dimenticare lo schiaffone improvviso di Calenda. Mi ha lasciato il segno perchè il 2 agosto aveva firmato un accordo scritto da lui e il 7 agosto, nella trasmissione di Lucia Annunziata, avverte che in effetti lui non regge e se ne va, e se ne va con Renzi“. Alla fine, però, Calenda ha chiuso anche con Renzi, come fatto notare dalla Fagnani stessa. Bonino ha quindi concluso il discorso: “Chi la fa, l’aspetti!“.

Belve: l’intervista saltata a Fedez

Negli ultimi giorni ha tenuto banco l’ospitata saltata di Fedez a Belve. Qui, come confessato dal rapper in una precedente intervista, avrebbe voluto parlare di salute mentale ai giovani, raccontando la sua esperienza. Com’è noto, però, l’intervista non è andata in porto, con la Rai che avrebbe rifiutato la proposta di Fagnani. Fedez, ad ogni modo, si è detto disposto ad andare ospite al programma di Rai 2 gratuitamente. In chiusura dell’argomento, il rapper ha speso belle parole per la conduttrice, ringraziandola per aver mantenuto il suo punto di vista sull’invito.