Stefano De Martino: “Vado in analisi, come sto di testa adesso”

Stefano De Martino, intervistato da FqLife (Il Fatto Quotidiano), ha parlato di svariate tematiche personali e lavorative. Il conduttore campano, che nei giorni scorsi è finito di nuovo al centro della cronaca rosa per via delle roboanti dichiarazioni della sua ex moglie Belen Rodriguez (l’ha accusato di averla tradita con almeno 12 donne diverse), ha rivelato che da più di due anni va in analisi. A cadenza settimanale ha degli incontri con uno psicanalista. Un vero e proprio toccasana, ha sottolineato l’ex allievo di Amici, che proprio grazie alla cura della salute mentale è riuscito a trovare, per ora, un “equilibrio”.

Così De Martino a proposito del suo percorso psicanalitico:

“Il mio stato mentale attuale? Dovremmo chiederlo al mio psicanalista che mi segue sempre e mi dà una grande mano settimanalmente. Cerco di essere centrato e devo dire che l’analisi aiuta tantissimo, ho trovato un equilibrio. Io sono in analisi da oltre due anni, non so come ho fatto a sopravvivere prima senza questo supporto. Per me è inimmaginabile ora non dedicarmi un’ora a settimana a chiedermi come sto”.

Nessun riferimento specifico all’ex moglie Belen Rodriguez. Se uno più uno fa due, però, il percorso con lo psicanalista lo ha iniziato mentre ancora era assieme alla modella argentina che, di recente, a Domenica In, ha sostenuto che De Martino, oltre ad averla tradita, l’ha lasciata sola nel momento suo personale più buio, quello segnato dalla depressione. Stefano, a FqLife, ha preferito non toccare tale tasto dolente.

Ha invece parlato della sua madre artistica, Maria De Filippi, che l’ha seguito passo passo dopo l’esperienza ad Amici in cui da giovanissimo si fece conoscere al grande pubblico. Come già rimarcato in passato, ha spiegato che la conduttrice pavese è stata una figura cruciale per lui sotto tutti i punti di vista, sia quello professionale sia quello umano. “Lei è una persona che ha dato una svolta alla mia vita lavorativa e non”, ha evidenziato il volto Rai che ha poi spiegato perché secondo lui ‘Queen Mary’ ha un successo senza pari in tv.

“Vederla al lavoro per me è stato formativo, perché è una persona che ha la cognizione totale di ciò che è questo mestiere. Ha tantissime doti che io cerco di rubare”, ha dichiarato De Martino, rimarcando ancora una volta come Maria De Filippi non sia soltanto una conduttrice, bensì una donna che ha una conoscenza approfondita dello strumento televisivo a 360 gradi. Ed è proprio a lei che Stefano guarda per migliorarsi. Non a caso anche lui non si limita a condurre programmi, ma si impegna anche nella parte autoriale, studiando e lavorando nel dietro le quinte. Chissà se un giorno l’allievo riuscirà a supererà la maestra.