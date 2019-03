Stash dei The Kolors preso di mira sui social: “Mi augurano la morte”

I The Kolors posticipano il club tour di aprile: i fan impazziscono e si accaniscono contro Stash

Per motivi legati ai prossimi impegni televisivi i The Kolors si sono visti costretti a posticipare le 4 date di aprile del loro club tour. La notizia, proprio oggi, è stata comunicata sui social e sui canali ufficiali della band. L’annuncio, ovviamente, è stato pubblicato anche da Stash in persona sul suo profilo Instagram personale e, inaspettatamente, il cantante ha dovuto fare i conti con la rabbia e gli insulti fuori luogo di chi non ha gradito questo cambio di programma. Stash, allora, per mettere in chiaro le cose ha subito specificato: “Mi premeva farvi sapere che questa non è stata una mia decisione o dei Kolors ma è stata una decisione di team. Tante persone, più persone, si sono interfacciate per decidere. Così si è preferito fare una cosa fatta bene anziché due così così”.

Stash dei The Kolors preso di mira sui social: “Mi arrivano messaggi in cui mi augurano la morte”

Stash, al momento in cui ha comunicato lo spostamento delle date del tour con i The Kolors, di certo non si aspettava di ricevere minacce di morte per questo. Nei suoi video, infatti, ha voluto anche esprimere tutto il suo sgomento dopo aver letto alcuni messaggi ricevuti. “Trovo esagerato il modo in cui alcune persone – non tutte – stanno reagendo alla notizia”, ha confessato. “Mi arrivano messaggi in cui mi augurano la morte, tra l’altro messaggi da account che hanno la mia immagine come immagine del profilo, e mi sembra un paradosso. Spero che la vostra rabbia si attenui al più presto in modo da avere una conversazione tra persone mature”.

Stash dei The Kolors si scusa con i fan: la scelta di posticipare il club tour per rendere perfetti e unici i live

Gli impegni televisivi che hanno impedito ai The Kolors di partire con il club tour ad aprile, quasi sicuramente, hanno a che fare con la partecipazione di Stash al serale di Amici. Il cantante, comunque, si è pure scusato con quei fan che si sono dimostrati ragionevoli e comprensivi. “Mi dispiace tantissimo per questa cosa, sapete per me quando vale il live, la mia band è nata nei club. Questo tour è una cosa a cui teniamo tantissimo e ci va di prepararla per bene”, ha affermato.