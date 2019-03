Amici Serale 2019 news: Loredana Bertè torna nel programma

News Serale Amici di Maria De Filippi: il ritorno di Loredana Bertè

Gradito ritorno ad Amici di Maria De Filippi. Nel Serale della nuova edizione, che inizierà il prossimo sabato 30 marzo su Canale 5, tornerà Loredana Bertè. Un rientro che era nell’aria già da tempo ma che oggi è stato confermato dal settimanale Chi. La sorella di Mia Martini sarà uno dei giurati del talent show Mediaset. Un ruolo che Lory conosce molto bene e che ha già brillantemente svolto in passato, nelle edizioni 2015 e 2016 del programma. Per il momento non si conoscono i nomi degli altri giurati ma da mesi si fa con insistenza il nome di Marco Masini. Che, secondo i beninformati, avrebbe lasciato la giuria di Ora o mai più e Sanremo Young proprio per approdare nella Scuola più famosa della tv italiana.

Serale Amici 2019: tornano i Coach delle due squadre

In attesa di scoprire tutti i nomi dei giurati, ad Amici ritornano i Coach. Dopo la pausa dello scorso anno, per il Serale 2019 è stata reintrodotta la figura del direttore artistico. Come annunciato da Maria De Filippi saranno due uomini, che conoscono bene il mondo della musica e quello della danza. Chi saranno? Ancora non è chiaro ma c’è chi parla di Ermal Meta e Fabrizio Moro. I vincitori del Festival di Sanremo 2018 hanno già lavorato con la produzione del talent show: il primo in qualità di giurato, il secondo come professore.

Loredana Bertè: grande successo dopo Sanremo 2019

In attesa di rivederla ad Amici, Loredana Bertè si gode il suo ultimo successo. Cosa ti aspetti da me -la canzone presentata al Festival di Sanremo 2019 – è stata di recente certificata come “disco d’oro”.