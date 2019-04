Stash dei The Kolors sorprende, la dedica a Mahmood: “Ti voglio bene”

Stash dei The Kolors scrive a Mahmood: la dedica prima dell’Eurovision sorprende i fan

Questo è sicuramente un momento d’oro per Mahmood che, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019, è riuscito a salire in cima alle classifiche musicali con il brano Soldi. Il cantante è anche molto apprezzato all’estero e, in vista della sua partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest a Tel Aviv, anche fuori dall’Italia il suo pubblico ci sta allargando sempre di più. Tra gli apprezzatori di Mahmood c’è anche Stash dei The Kolors che oggi, su Instagram, ha pensato bene di dedicare un intero post al suo amico, parlando bene di lui sia come persona che come artista. Le sue parole, ovviamente, non sono passate inosservate e i fan (di entrambi), come dimostrano i like lasciasti alla foto di Stash, hanno molto apprezzato la cosa.

Stash dei The Kolors e la dedica a Mahmoood: “Ti voglio bene fratello”

“La cosa più difficile da fare quando si è in vetta alle classifiche è rimanere con i piedi per terra e ricordarsi da dove si arriva…”, queste le parole scelte da Stash per descrivere lo scatto caricato su Instagram che lo vede stringere la mano a Mahmood. I due, come si evince, sono molto amici e, infatti, poco dopo il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo ha commentato la foto di Stash con una frase in codice che, probabilmente, ha un particolare significato per loro. Il botta e risposta simpatico tra i due artisti, alla fine, si è concluso con “Ti voglio bene fratello” scritto da Stash a Mahmood.

Mahmood disco d’oro anche in Svizzera: Soldi piace anche all’estero

Il successo di Mahmood non conosce confini. Il brano Soldi, dopo aver conquistato la vittoria a Sanremo, ha conquistato tutti anche fuori dall’Italia. Mahmood è diventato disco d’oro in Svizzera recentemente. Un altro grande traguardo è stato raggiunto e, visto come stanno andando le cose e considerando il talento del cantante, a noi questo sembra essere solo l’inizio.