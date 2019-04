Mahmood inarrestabile: dopo Sanremo un altro grande traguardo raggiunto

Mahmood raggiunge un altro grande traguardo dopo Sanremo 2019: il vincitore del Festival è inarrestabile

Mahmood continua a collezionare un successo dietro l’altro dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019. Il cantante, in vetta a tutte le classiche musicali, ha raggiunto un altro grande ed importante traguardo oggi. Il suo singolo, Soldi, è diventato disco d’oro in Svizzera. Inutile dire che, considerando la sua partenza imminente per l’Eurovision Song Contest 2019 (dove rappresenterà appunto l’Italia), questo riconoscimento all’estero non può che essere di buon auspicio per lui. Mahmood, già tra i favoriti in gara, pare avere buone possibilità di farcela. Come abbiamo visto, dati alla mano, il ragazzo potrebbe uscirne di nuovo vincente.

Mahmood cambia idea sull’Eurovision: dopo le titubanze iniziali la decisione di andare

Mahmood, subito dopo la sua vittoria a Sanremo, non aveva subito data per certa la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2019. L’evento quest’anno si terrà a l’Expo di Tel Aviv, in Israele, proprio perché a vincere nell’edizione precedente era stata Netta Barzilai, cantante israeliana che in gara si era presentata con la canzone Toy. Se quest’anno dovesse vincere Mahmood, cosa che noi auspichiamo, toccherebbe a noi il prossimo anno ospitare la rassegna canora, e questo si che sarebbe una grande opportunità per il nostro Paese.

Mahmood e Matteo Salvini faccia a faccia: l’incontro al Maurizio Costanzo Show

Mahmood è riuscito a mettere d’accordo tutti con la sua vittoria a Sanremo e, col tempo, persino i più scettici si sono ricreduti sul suo conto. Tra questi, per esempio, vi era il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che, ritrovatosi faccia a faccia con il vincitore del Festival lal Maurizio Costanzo Show, gli ha chiesto addirittura un autografo. In famiglia, ha spiegato poi Salvini, il vero fan sfegatato di Mahmood è però suo figlio, destinatario della dedica chiesta dal padre in TV proprio al suo idolo.