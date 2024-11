Stash rapinato a Milano: il bottino e le prime parole dopo l’accaduto

Le ultime ore sono state davvero da incubo per Stash Fiordispino. Il frontman dei The Kolors è infatti stato derubato in quel di Milano. A mettere a segno la truffa, due ladri che fortunatamente sono stati prontamente individuati e denunciati dalla polizia. La scusa con la quale il cantante è stato tratto in inganno ha dell’incredibile e, proprio per questo, Stash ha voluto informare tutti i suoi fans con una breve storia Instagram. L’obiettivo è quello di rendere consapevoli più persone possibile per evitare che qualcun altro possa essere truffato allo stesso modo.

I ladri hanno infatti optato per una scusa davvero molto banale: la presenza di gatto sotto l’auto del cantante, che si è distratto alla ricerca dell’animale proprio mentre era intento a salire sulla sua vettura. In quel breve lasso di tempo i malviventi sono riusciti ad appropriarsi di uno zaino contenente quattro orologi di valore, un pc e alcuni effetti personali.

Le parole di Stash

L’accaduto risale al 14 novembre ma Stash ha scelto di parlarne solamente oggi e, come anticipato, postare una story sul suo profilo Instagram per informare i suoi followers di questa nuova truffa.

“La settimana scorsa, mentre uscivamo dalle prove per l’imminente tour europeo, sono stato avvicinato da due malviventi che mi hanno derubato. Un furto enorme! Non so se conoscevano i miei spostamenti, se sapevano che quel giorno avrei dovuto portare in banca tutti i miei orologi. […] Fortunatamente tutto è successo in assenza delle mie bimbe”, sono state le prime parole del cantante, ancora scosso dall’accaduto.

In effetti non è la prima volta che Stash subisce un furto: il più recente risale allo scorso maggio, quando il cantante era stato derubato nella sua abitazione di Milano. “Tra l’altro in quella borsa c’era anche il mio computer con dentro tutta la nuova musica. Un danno indescrivibile! In quegli istanti di panico sono riuscito a non perdere la lucidità e mi sono fiondato presso gli uffici della Squadra Mobile di Milano, per sporgere denuncia il prima possibile”, ha poi continuato Stash.

Fortunatamente, il cantante è riuscito a mantenere la calma e ha avuto la prontezza di fotografare la targa dell’auto utilizzata dai rapinatori per mettere a segno il colpo. Un’informazione che è stata cruciale nello svolgimento delle indagini e che ha permesso a chi di dovere di trovare i malviventi in tempi record.

Infatti, a poche ore dall’accaduto, grazie al lavoro degli agenti di polizia, il cantante è riuscito a rientrare in possesso di tutta la refurtiva: “Stamattina ho ricevuto la telefonata dalla Polizia che mi ha informato che sono stati beccati i ladri e addirittura sono riuscito a recuperare tutto. Mi sento di dirgli un GRAZIE immenso!”

