Stash, il Battesimo della figlia è di lusso: abiti griffati e location da sogno

Grace Fiordispino, la figlia del più noto Stash, ha ricevuto il suo primo sacramento cristiano, quello del Battesimo. A dare l’annuncio il leader dei The Kolors e la compagna Giulia Belmonte. La coppia ha optato per una lussuosa cerimonia, alla presenza di pochi intimi, in una location da sogno.

La piccola Grace è stata battezzata sabato 5 giugno a Ravello, splendida cittadina della Costiera Amalfitana. Uno dei posti del cuore di Stash e Giulia Belmonte, che stanno insieme da un paio d’anni. Grace ha ricevuto il Battesimo nel Duomo di Ravello, ogni anno visitato da milioni di turisti italiani e stranieri.

Per l’occasione Stash e Giulia Belmonte, che non sono ancora marito e moglie, hanno sfoggiato outfit lussuosi, firmati Dolce & Gabbana. Un brand molto amato dalla coppia che ha voluto ringraziare pubblicamente il duo di stilisti. La Belmonte ha sfoggiato un aderente tubino rosa di pizzo con giacca di raso della stessa tonalità.

Il vestito di Giulia era perfettamente abbinato alla figlia. La piccola Grace ha indossato per ricevere il Battesimo un vestitino di pizzo bianco con maniche a tre quarti. Stessa scelta della sua madrina, una ragazza vicina alla Belmonte e a Stash Fiordispino che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Per l’ex concorrente di Amici, oggi giurato del talent show di Maria De Filippi, un completo giacca pantalone blu e bianco. Con motivi decorativi, decisamente estroso. Ma allo stesso tempo elegante e fuori dal comune com’è nello stile sia di Stash sia di Dolce e Gabbana.

La torta dell’evento è stata curata da Sal De Riso, noto pasticciere della Costiera Amalfitana. Sua la famosa intuizione di creare una torta il cui successo ha varcato i confini nazionali: la ricotta e pere con biscotto alle nocciole. Idea che nasce dall’aver magistralmente abbinato degli ingredienti semplici e tipici della Campania.

Stash vive da tempo a Milano per via del suo lavoro ma è molto legato alla sua terra d’origine. Non ha dunque esitato a celebrare il Battesimo della figlia proprio in Campania, in uno dei luoghi più belli al mondo.