Stash furioso per l’ex fidanzata, lo sfogo su Instagram che mette a tacere tutti

Stash parla dell’ex fidanzata e si sfoga su Instagram: cosa sta succedendo

Qualche giorno fa Stash ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua ex fidanzata Carmen, ma oggi è andato su tutte le furie proprio per questo motivo! Non ha ritrattato nulla di ciò che ha dichiarato nell’intervista, ma si è scagliato contro alcuni che l’hanno riportata, a dir suo, in modo errato. Lo sfogo pubblicato tra le storie di Instagram poco fa è davvero molto lungo, Stash non si è trattenuto affatto e soprattutto ha voluto difendere i dieci anni d’amore con Carmen. Il cantante dei The Kolors ha scritto di essere “sempre più disgustato” dal modo di fare di qualcuno, di cui però non ha fatto nomi, che riportano cose senza la “minima considerazione umana delle persone di cui parlano e che inevitabilmente feriscono”.

Stash furioso sui social: “Non mi sono mai considerato un Vip”

Stash ha voluto sottolineare che non gradisce affatto il modo di fare di alcuni che travisano i concetti e non si preoccupano del fatto che dietro ai personaggi dello spettacolo ci sono comunque degli esseri umani. “Non mi sono mai considerato un ‘vip’! Non c’è concetto che mi faccia più ca**re! Figuriamoci se lo uso in un’intervista. Fortunatamente ci sono persone che mi seguono anche per la coerenza e dignità umana oltre che artistica, con cui ci fare pure figuracce inutili, perché sanno che non sono affatto così!”, ha scritto ancora. Ma ciò per cui si è maggiormente arrabbiato è qualcosa che è stato scritto in riferimento alla ex fidanzata, di cui ha appunto parlato nell’intervista.

Stash difende l’ex fidanzata Carmen: “Rassegnatevi, non parlerò mai male di lei”

Il professore di Amici 2018 ha ritenuto opportuno mettere in chiaro delle cose su Carmen, che è stata al suo fianco per tanti anni. La loro relazione è finita, ma Stash non ha alcuna intenzione di gettare fango su di lei: “E poi… Non conosco aggettivo diverso da ‘cattivo’ per commentare l’intenzione di infangare e travisare delle frasi di stima e tenerezza nei confronti della persona che ho avuto accanto per 10 anni… Rassegnatevi, non parlerò mai male di lei!”. Solitamente il cantante è molto riservato quando si tratta della sua vita privata, ma stavolta si è davvero arrabbiato e non è riuscito a trattenersi.