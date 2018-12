Stash single parla dell’ex fidanzata Carmen: “Non è riuscita a capire”

The Kolors: perché Stash e la fidanzata storica Carmen si sono lasciati

A un anno dalla rottura, Stash Fiordispino è tornato a parlare dell’ex fidanzata Carmen. In un’intervista rilasciata al settimanale F, il cantante dei The Kolors ha ammesso che la sua popolarità ha in qualche modo influenzato la fine della relazione con la giornalista. Una relazione iniziata prima dell’ingresso ad Amici e proseguita pure dopo la vittoria nel talent show di Maria De Filippi. “Da quando sono diventato noto ho difficoltà a mantenere la quotidianità in un rapporto sentimentale. Sia per rispetto della persona che ho accanto, sia per non farla star male, rinuncio ad avere una storia adesso”, ha confidato il campano, che non ha nascosto di sognare il grande amore. Una donna con la quale trovare la complicità a letto ma pure nella vita.

Stash vita privata: “Ecco perché è finita con Carmen”

“È stato questo il motivo per cui mi sono lasciato con la mia ex: non è riuscita a capire che se una ragazza mi chiede una foto, anche se sono arrabbiato, sorrido e la faccio, perché quella persona supporta il mio progetto e in quell’istante sto lavorando. È grazie a lei, a tutte le mie fan, che sto vivendo il mio sogno”, ha spiegato il leader dei The Kolors. Nonostante la rottura improvvisa, Stash è contento della storia d’amore vissuta con Carmen, finita dopo quasi dieci anni insieme. “Il nostro amore è stato tenero e penso che lei sia una delle ragazze più in gamba che abbia mai conosciuto. Non ci siamo lasciati con rabbia, lo abbiamo fatto con molta tranquillità”, ha assicurato il giovane.

The Kolors, il sogno di Stash: “Voglio complicità”

“A 30 anni desidero una complicità con la donna con cui non vai solo a letti, ma ci fai anche l’amore”, ha confessato Stash dei The Kolors, oggi felice del suo ruolo da Professore ad Amici di Maria De Filippi.