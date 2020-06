Stash, la foto con Giulia al mare dopo l’ecografia: “Guardiamo avanti”

Fidanzata Stash Fiordispino, il gossip esplode dopo l’ecografia ad Amici Speciali: lei è Giulia

Stash Fiordispino diventerà papà e l’annuncio, davvero inaspettato, è arrivato durante la finale di Amici Speciali, quando Maria De Filippi gli ha fatto un regalo e ha mostrato a tutti un’ecografia; si è trattato di un momento bellissimo per i fan dei The Kolors ma lo sarà stato senza dubbio anche per il pubblico perché quando una vita nasce non si può che festeggiare e ogni polemica cessa di esistere. La notizia ha ovviamente scatenato il gossip sulla fidanzata di Stash, visto che finora si rincorrevano soltanto pettegolezzi e nessuno aveva mai dato per certo che il leader della band fosse impegnato sentimentalmente; la conferma è arrivata ieri con l’ecografia e la compagna dovrebbe essere Giulia, giornalista che sul proprio profilo ha condiviso lo stesso scatto mostrato in trasmissione. E non è finita qui.

Stash e la fidanzata Giulia, una foto in riva al mare conferma l’amore: “Guardiamo avanti”

A suo modo Stash ha confermato il gossip sul suo fidanzamento con Giulia con una foto di pochi minuti fa in cui si lascia immortalare insieme a una ragazza che sembra essere proprio lei, almeno a giudicare dall’aspetto fisico, visto che la foto è stata scattata in modo tale da oscurare i volti dei due innamorati. Il commento di Stash è breve ma dice tutto: “Guardiamo avanti”, queste le parole del cantante che potrebbe essersi riferito sia alla situazione difficile che l’Italia e il mondo stanno vivendo a causa del Covid-19 sia al fatto che il futuro li aspetta; ed è un futuro meraviglioso con un bimbo in arrivo. Tanti i commenti al post, tra chi conferma che la compagna di Stash sia proprio Giulia e chi invece si dice spaesato ma felicissimo per la notizia data ieri in finale ad Amici Speciali.

Giulia e Stash innamorati: relazione nata nel silenzio, tanta l’attenzione mediatica

Non sappiamo nulla sulla storia di Giulia e Stash proprio perché il cantante ha cercato di mantenere sempre riservata la propria vita sentimentale. Anche sul profilo della ragazza, che vanta oltre 100mila follower, non c’è alcuna foto assieme a lui e l’unico indizio che abbiamo sul loro rapporto è la foto dell’ecografia condivisa tra le sue storie; per il resto Giulia ha condiviso un mazzo di fiori che le è stato regalato in occasione di un giorno speciale ma non c’è alcun riferimento diretto al frontman. Dovremo aspettare insomma qualche intervista o magari qualche altro post per sapere di più su questa storia d’amore nata nel silenzio e che si spera non risentirà molto dell’attenzione mediatica dei prossimi mesi.