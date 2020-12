Stash e Giulia Belmonte: auguri da brivido a Maria, lei parla dopo il parto

Stash, al secolo Antonio Fiordispino, non si è scordato di fare gli auguri alla sua ‘madre artistica’, Maria De Filippi, che ieri ha tagliato il traguardo dei 59 anni. Il cantante dei The Kolors, infatti, ha riservato alla conduttrice un post social da brividi, sottolineando che nonostante il suo stato euforico per essere diventato padre (pochi giorni fa è nata la piccola Grace, la prima figlia dell’artista avuta da Giulia Belmonte) non si è dimenticato della pavese. Un messaggio pieno di affetto e gratitudine pubblicato su Instagram, tramite una Stories:

Nel frattempo, dopo il parto, Giulia ha ‘rotto il silenzio’, facendo sapere ai suoi fan di stare bene e di essere rapita da un “vortice di emozioni inspiegabili”. Anche lei ha comunicato tramite Instagram, rimarcando di sentirsi al settimo cielo e di vivere un momento speciale. Inoltre ha dichiarato che la neonata assomiglia molto al papà. Non solo: ha rassicurato i suoi ‘seguaci’ di leggere tutti i commenti entusiasti che le stanno facendo pervenire in queste ore, rivolgendo un grazie accorato a tutti coloro che le hanno dedicato un pensiero.

Ricordiamo Stash e la ragazza hanno reso noto che aspettavano una figlia ad Amici Speciali. Un vero e proprio fulmine e a ciel sereno visto che pubblicamente Antonio non aveva mai fatto trapelare nemmeno di essere fidanzato. E invece, oltre ad aver annunciato di avere il cuore occupato, ha persino reso noto di essere in procinto di diventare padre. D’altra parte Fiordispino è sempre stato parecchio riservato circa la sua vita privata, optando per un profilo basso e lontano dai riflettori della cronaca rosa.

Giulia Belmonte, 24 anni, è la ragazza che lo ha stregato dopo che ha chiuso la relazione con Carmen, di professione giornalista di moda. Con quest’ultima il rapporto si è chiuso nel 2017. Poi l’incontro con la Belmonte, alla quale il cantante dei The Kolors si è legato sentimentalmente da circa un anno e mezzo. Mai ci fu incontro più propizio: il feeling è stato subito palese tanto che nel giro di pochi mesi i due hanno messo su famiglia.