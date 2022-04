Stash diventa papà per la seconda volta. Annuncio: “Un miracolo”

Il 34enne frontman dei The Kolors e la fidanzata Giulia Belmonte sono in dolce attesa del loro secondogenito

Antonio Stash Fiordispino, conosciuto da tutti come Stash, sta per diventare papà per la seconda volta. Il frontman dei The Kolors, fidanzato con la giornalista televisiva Giulia Belmonte, allargherà la sua famiglia dopo l’arrivo della primogenita Grace nel dicembre del 2020. Ecco tutti i dettagli sul tenero annuncio e ciò che si sa sulla gravidanza della 26enne.

Giulia Belmonte, fidanzata di Stash, è incinta per la seconda volta. L’annuncio della coppia, da sempre molto riservata e molto attenta a godersi i momenti più importanti nella propria intimità, è arrivato nella tarda mattinata del 6 aprile 2022. Stash e Giulia hanno annunciato l’arrivo del loro secondogenito attraverso un post su Instagram e una foto molto particolare. Lo scatto, in bianco e nero, ritrae una chitarra, uno degli strumenti suonati dal cantante, tra le cui corde è bene in vista un’immagine di un’ecografia.

La foto, che parla da sé, è stata accompagnata da una dolcissima descrizione, una sorta di dedica al nascituro che i due non vedono l’ora di stringere.

“E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”

Ancora non è trapelato nulla sulla gravidanza. Non si sa ancora a che mese è la Belmonte, né il sesso del secondogenito di casa Fiordispino. Molto probabilmente le notizie aggiuntive arriveranno in seguito. Non è da escludere, però, che la coppia preferisca tenere per sé, almeno per ora, i dettagli sul lieto evento.

Stash e Giulia Belmonte, secondo figlio in vista e niente nozze

Stash e Giulia, che ha partecipato a Miss Italia nel 2013, stanno insieme dal 2019. La loro storia d’amore è sbocciata dopo varie delusioni di cuore del cantante, per anni legato ad una giornalista di moda, Carmen. Il cantante e la giornalista hanno vissuto la loro relazione cercando di stare lontano dai riflettori il più possibile.

L’amore tra i due, 34 anni lui e 26 lei, è stato coronato dall’arrivo di Grace, la loro prima figlia, venuta al mondo il 3 dicembre 2020. Niente nozze per loro quindi, almeno per ora. D’altronde, poco dopo la nascita della primogenita, il cantante ha fatto chiarezza dicendo di non avere intenzione di sposare la sua Giulia.

La coppia ha fatto molto parlare di sé in occasione del battesimo della piccola, lo scorso giugno 2021. L’evento, celebrato in una location da sogno in Costiera Amalfitana, è stato chiacchierato per via dei lussuosi abiti sfoggiati dai genitori, firmati Dolce & Gabbana.