Stash dei The Kolors, tragico annuncio durante il tour: morto il nonno “maestro”

Tragico annuncio di Stash, frontman dei The Kolors. Il gruppo in questo periodo sta affrontando il tour estivo, facendo tappa in diverse località italiane. Nelle scorse ore una drammatica notizia ha scosso il cantante campano: è morto suo nonno materno, Domenico. A renderlo noto è stato lo stesso Stash, attraverso un dignitoso e addolorato post pubblicato sui suoi profili social.

“Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai”. Così in una storia Instagram la voce dei The Kolors, all’anagrafe Antonio Fiordispino Stash. La notizia della scomparsa del parente, a cui il cantante era molto legato, è giunta nel bel mezzo del tour estivo tramite cui il gruppo partenopeo sta facendo cantare e ballare migliaia di italiani con il nuovo brano “Pronto come va” che è in cima alle classifiche musicali del Bel Paese.

Negli ultimi anni la band ha dovuto affrontare diverse perdite familiari importanti. Nell’estate del 2019 è deceduto un altro parente di Stash, zio Jimmy. L’uomo è stato una figura cruciale per il percorso artistico e musicale dei The Kolors. Due anni prima, nel 2017, è deceduto il nonno paterno di Stash, Antonino, dal quale il cantante aveva ereditato il nome di battesimo. Al Festival di Sanremo 2024, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi aveva dedicato la sua partecipazione alla manifestazione proprio a nonno Antonino, che amava particolarmente il concorso canoro ligure.

In passato il cantante aveva spiegato un curioso aneddoto riguardante il suo nome e suo nonno Antonino. Molti credono che Stash sia un nome d’arte. In realtà non è così: all’anagrafe il musicista risulta essere Antonino Fiordispino Stash. Dunque Stash c’è, non è inventato di sana pianta. Non a caso il frontman campano aveva rivelato che già quando era piccino tutti lo chiamavano così. Persino le insegnanti a scuola lo conoscevano come Stash. Chi non lo chiamava così era il nonno paterno, il quale non gradiva che il nipote si facesse chiamare Stash.

“Da bambino, a scuola anche le maestre mi chiamavano sempre Stash – aveva raccontato l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi in un’intervista rilasciata a Novella 2000 -. È sempre stato il nome che ho scelto io. Ma davanti a mio nonno che era Antonio Fiordispino, figlio di Umberto, non si poteva fare. Gli amici che venivano a cena dovevo avvisarli prima”.