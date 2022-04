Stash assente al Serale di Amici 2022: cosa è successo al giudice

Le anticipazioni lo avevano già svelato: stasera il cantante dei The Kolors non ci sarà sulla poltrona rossa in studio, il motivo

Stash non ci sarà stasera al Serale di Amici 2022. La notizia è in circolazione da qualche giorno, perché come il pubblico ben sa le puntate non sono in diretta, ma sono registrate. La registrazione in onda stasera c’è stata mercoledì, quando si è subito diffusa la voce sull’assenza di Stash in puntata. Anche il motivo non è mai stato un mistero, mentre c’è stata un po’ di confusione su tutto il resto. In un primo momento infatti si è parlato del giudice in collegamento, quindi comunque presente. Poi invece le anticipazioni di Amici 2022 hanno svelato tutt’altro: ci sarà un sostituto di Stash stasera.

Il cantante dei The Kolors ha saltato questa registrazione perché è risultato positivo al Covid. Ha anche postato sui social il risultato del suo tampone, senza aggiungere altro. Insomma, Stash ha il Covid e non c’è nella terza puntata del Serale 2022. Al suo posto stasera su Canale 5 ci sarà Sabrina Ferilli, giudice di Amici per una sera. Non è di certo un ruolo nuovo per lei e il pubblico ha gradito questa scelta della produzione: Sabrina non è solo un’amica carissima di Maria De Filippi, ma anche un volto amatissimo dal suo pubblico. Con la Ferilli le risate sono assicurate, ma non sarà sola…

L’assenza di Stash stasera al Serale di Amici 2022 non ha portato solo Sabrina sulla poltrona rossa. Ormai dove c’è lei c’è anche un altro grande protagonista dell’ultima stagione di Tu sì que vales: sì, ci sarà Giovannino ad Amici! E indovinate un po’? Il piccoletto dispettoso ha pure lanciato un guanto di sfida a Sabrina durante la registrazione in onda stasera 2 aprile 2022!

La terza puntata del Serale di Amici 2022 insomma promette divertimento e risate, ma con la gara sempre al centro di tutto. Sabrina Ferilli sostituirà Stash come giudice e sarà accanto a Stefano De Martino e Emanuele Filiberto. Non è detto che non possa tornare anche nella prossima puntata, tra l’altro. L’augurio per Stash è che si negativizzi il prima possibile e possa partecipare alla prossima registrazione, ma se così non dovesse essere Sabrina saprà come non far sentire la sua mancanza al pubblico!