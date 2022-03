Chi sarà eliminato sabato 2 aprile al Serale di Amici 2022? Non è più un mistero dopo la registrazione di oggi. Le anticipazioni di Amici sono arrivate puntuali, appena si sono spente le luci dello studio. Stavolta non ci sarà il nome del secondo eliminato della terza puntata molto probabilmente, visto che la settimana scorsa le anticipazioni hanno sbagliato. Il ballottaggio però è una vera e propria resa dei conti, ma tra i rispettivi professori degli allievi. Si tratta di uno scontro diretto, come ce ne sono stati anche durante le partite.

Le anticipazioni del Serale di Amici 2022 hanno rivelato intanto che Stash non ci sarà per Covid. In un primo momento si è vociferato di una presenza in collegamento, ma non è così. Stash sarà sostituito da Sabrina Ferilli, e potrà mai essere sola nel sabato sera di Canale 5? Ovviamente no: ci sarà anche Giovannino ad Amici! L’ospite invece sarà Fabrizio Moro. La prima partita comunque è stata inaugurata dalla coppia Cuccarini-Todaro, che hanno subito sfidato Peparini-Pettinelli. Queste le sfide:

Sissi contro Dario e John Erik: punto a Sissi;

Nunzio e Serena contro Albe: punto a Nunzio e Serena.

Avendo preso subito i due punti non è stato necessario fare la terza sfida. Hanno vinto Todaro e Cuccarini, che hanno mandato in eliminazione Albe, John Erik e Crytical. I giudici hanno salvato subito Albe, mentre il primo eliminato della terza puntata del Serale è John Erik. Nella seconda partita, Todaro e Cuccarini hanno sfidato Zerbi e Celentano. Queste le sfide:

Alex contro Luigi: punto a Luigi;

Carola contro Sissi: punto a Sissi;

Corale contro Michele: punto a Michele.

La vittoria stavolta è andata alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A rischio eliminazione sono stati chiamati Nunzio, Aisha e Sissi: Nunzio al ballottaggio finale. Con grande dispiacere del pubblico: le anticipazioni della pagina Amici News infatti hanno parlato di uno studio in escandescenza per il ballerino! Pare inoltre che Maria De Filippi abbia mostrato alla Celentano tutti i tutorial che stanno andando in onda nel daytime. Come avrà reagito la Celentano? Non ha potuto fare a meno di sorridere e ha dichiarato la sua simpatia per Nunzio. La terza partita ha visto sfidarsi Zerbi-Celentano contro i CuccaTodo. Queste le sfide:

Luigi contro Alex, guanto di sfida: punto a Luigi;

Carola e Leo contro Sissi: punto a Sissi;

LDA e Luigi contro Sissi e Serena: punto a Sissi e Serena.

In eliminazione sono stati chiamati LDA, Luigi e Leonardo, che ha raggiunto il collega al ballottaggio finale. Il secondo eliminato sarà Nunzio o Leonardo: si scoprirà in casetta sabato sera. Stefano De Martino ha chiesto a entrambi i ballerini latini un’improvvisazione, perché non sapeva chi votare dei due. C’è stato il guanto di sfida tra professori e non mancherà Amici Senior con Nino Frassica. In più nella terza puntata del Serale di Amici 2022 ci sarà un guanto di sfida di Giovannino lanciato a Sabrina Ferilli. La prova TIM è stata vinta da Serena.