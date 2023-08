Stasera tutto è possibile tagliato. Appello: “Protestate contro la Rai”

Il programma di Rai Due non dovrebbe tornare in onda nella prossima stagione televisiva: l’appello di Paolantoni

Stasera tutto è possibile verso la cancellazione nella prossima stagione televisiva. A riferirlo non è una voce di corridoio bensì uno dei volti del programma di Rai Due, vale a dire il comico Francesco Paolantoni. Come è noto lo show, dopo la conduzione di Amadeus, è passato nelle mani dell’emergente Stefano De Martino, ottenendo risultati più che buoni. Nel corso della presentazione a luglio dei palinsesti Rai non è stato messo in scaletta in autunno. Si credeva che la nuova stagione avrebbe visto la luce a inizio 2024, ma Paolantoni ha spiegato che probabilmente non sarà così, parlando di un probabile slittamento di un anno.

La trasmissione, prodotta da Endemol, sarebbe in bilico “Non si sa se si farà Stasera tutto è possibile. Se non si fa dopo Sanremo potrebbe slittare di un anno”, ha riferito Paolantoni durante una diretta su Instagram. Evidentemente l’attore è in possesso di informazioni non note al pubblico. Il comico ha invitato gli affezionati dello show a “protestare” bonariamente con il servizio pubblico: “Scrivete mail alla Rai, fate rimostranze, dite che volete Stasera tutto è possibile in onda. Magari qualcuno vi ascolta”.

Paolantoni non ha aggiunto altro. Dunque non ha spiegato perché la Tv di Stato sarebbe propensa a far slittare STEP. E attenzione agli slittamenti, perché quando in relazione al piccolo schermo si parla appunto di slittamenti tutto si fa più difficile e non sono rari i casi in cui dallo slittamento si è passati alla cancellazione definitiva dei programmi.

Stefano De Martino dorme sonni tranquilli

Chi può dormire sonni tranquilli è De Martino, sempre più volto di punta del secondo canale Rai. Anche se Stasera tutto è possibile non dovesse tornare in onda, nella prossima stagione sarà impegnatissimo. Il conduttore è stato arruolato per essere la nuova voce narrante dell’ottava edizione de Il Collegio.

Inoltre è stato confermato il programma da lui scritto e pensato, Bar Stella, che sarà trasmesso ad ottobre. A questi impegni va ad aggiungersi il De Martino Show, uno spettacolo srotolato in due puntate che verranno mandate in onda a dicembre. Se, professionalmente parlando, prosegue tutto a gonfie vele per l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, le questioni della sua vita privata vanno un po’ meno bene. Il matrimonio con Belen è giunto nuovamente su un binario morto.