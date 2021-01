Stasera tutto è possibile oggi non va in onda ma lo show si allunga, novità

By

Lunedì 18 gennaio 2021 la divertente trasmissione non andrà in onda su Rai 2 ma il futuro di Stefano De Martino è al sicuro

Come svelato nei giorni scorsi la seconda puntata della nuova edizione di Stasera tutto è possibile 2021 non andrà in onda su Rai Due lunedì 18 gennaio. Lo show di Stefano De Martino lascerà il posto ad uno speciale del Tg 2 con le ultime notizie sulla crisi di governo scatenata da Matteo Renzi.

Il divertente programma tornerà poi in onda la prossima settimana, più precisamente martedì 26 gennaio. E all’orizzonte ci sono novità importanti per il format: pare che la rete sia assai contenta del debutto avvenuto la scorsa settimana e abbia così richiesto alla produzione due puntate in più rispetto a quelle pattuite inizialmente.

A farlo sapere è Fanpage, che rivela che in questo modo Stasera tutto è possibile non terminerà più il prossimo 30 marzo bensì il 13 aprile 2021. Al momento non ci sono certezze ma è chiaro che gli ascolti tv non possono essere di certo trascurati. La nuova edizione, la seconda condotta da Stefano De Martino, è letteralmente partita col botto.

Due milioni e mezzo di telespettatori con il 12,1% di share. Numeri importanti che hanno segnato, tra l’altro, il miglior esordio da quando la trasmissione è in onda, ovvero dal 2015. Sei anni fa l’esordio con Amadeus, che ha mollato il progetto dopo quattro edizioni per dedicarsi ad altri impegni tra cui il Festival di Sanremo.

In attesa di saperne di più a Napoli vanno avanti, a ritmo spedito, le nuove registrazioni. Tutte le puntate di Stasera tutto è possibile vengono infatti registrate negli studi Rai in Campania. Tra i prossimi ospiti anche il rapper Clementino, rivelazione di The Voice Senior, e la conduttrice, attrice e speaker radiofonica Andrea Delogu.

Nella seconda puntata prevista per martedì 26 gennaio ci saranno invece: Sergio Friscia, Gli Arteteca, Jenny De Nucci, Biagio Izzo, Lucia Gravante, Jonathan Kashanian, Francesco Paolantoni, Max Giusti. Izzo e Paolantoni sono ormai nel cast fisso della trasmissione condotta da Stefano De Martino.

Nei prossimi giorni dovrebbe fare il suo debutto anche Madalina Ghenea: l’attrice rumena è da settimane al centro del gossip per via della sua discussa amicizia con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo.