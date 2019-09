Giulia Provvedi infastidita a Stasera tutto è possibile: il gesto di Forest

Stasera tutto è possibile: Giulia Provvedi si arrabbia dopo un gioco? Il pubblico ne è certo

Stasera tutto è possibile, lo show di Rai 2 con Stefano De Martino alla conduzione fa ridere tantissimo. Tanto che sui social in molti hanno annunciato di seguirlo e divertirsi tantissimo, in barba alle faccende di Temptation Island Vip. La conduzione del marito di Belen Rodriguez non dispiace ai telespettatori da casa, che lo hanno anche promosso al suo debutto nella trasmissione dopo una figura amata dagli italiani come Amadeus. Ad essere protagonista di una piccola parentesi della seconda puntata non è stato De Martino, questa volta, ma Giulia Provvedi. L’ex naufraga, in coppia con la sorella Silvia, sembra si sia infastidita dopo un gioco. A farla arrabbiare il Mago Forest, anche lui ospite della puntata.

Giulia Provvedi arrabbiata a Stasera tutto è possibile, cosa è successo?

Lo hanno notato davvero tutti: Giulia de Le Donatella è rimasta fortemente infastidita da un gesto del Mago Forest. La gemella ha giocato in coppia con la sorella Silvia e solo con alcuni sensi, tra cui l’olfatto, dovevano riconoscere determinati oggetti. E proprio quest’ultimo ha infastidito la cantante: il calzino del Mago Forest non è stato gradito da Giulia che è rimasta visibilemente male di quello che è accaduto. Mentre Silvia non ha proferito parola. Il pubblico da casa, soprattutto quello che si riversa sui social, ha notato questo dettaglio e ne ha scritto su Twitter: “Ma la Donatella bionda si è inc….a?“, scrive per esempio qualcuno.

Stasera tutto è possibile: la faccia di De Martino dice tutto

Il calzino della discordia sembra fosse maleodorante, e la faccia di Stefano De Martino ne è stata la prova. La sua espressione, disgustata, potrebbe spiegarci il motivo della reazione di Giulia. Nonostante la Provvedi non abbia detto nulla in puntata, la sua faccia faceva capire benissimo ciò che pensava. E il gioco non è stato di suo gradimento.