Stasera tutto è possibile e De Martino smontati, ecco da che voce illustre

Stasera tutto è possibile, anche in questa stagione, sta ottenendo ottimi risultati per quel che riguarda gli ascolti tv. Dopo 5 puntate ha una media di poco più di 2 milioni di spettatori e uno share attorno al 14%. Numeri che per Rai Due sono oro colato. Tanti anche i complimenti per Stefano De Martino che sembra ormai saper trasformare in oro tutto ciò che tocca a livello televisivo. Quindi? Tanti complimenti e tutti d’accordo? Quasi. Una voce fuori dal coro è quella di Aldo Grasso, firma del Corriere della Sera nonché critico tv tra i più quotati in Italia. Una sorta di istituzione nel settore. Secondo la prestigiosa penna, STEP è una “ciofeca”.

“Stasera tutto è possibile è una ciofeca”, ha tuonato il critico, passando poi a motivare la sua ferrea opinione. In particolare Grasso pensa che il cast non sia assolutamente all’altezza. E infatti si domanda “come si possa ridere delle battute di Biaggio Izzo, Peppe Iodice, Lorella Boccia, Carmen Di Pietro, Paolo Conticini, Amelia Villano, Francesco Paolantoni, Paolo Conticini”.

Grasso ha poi precisato che le sue critiche sono circoscritte a ciò che si vede nel programma di Rai Due e non rivolte alle capacità dei comici e degli attori citati. Inoltre ha sottolineato che quando parla di un artista non lo fa mai a livello personale, bensì soltanto per valutarne le performance. Detto questo, il parere del giornalista si è poi fatto ancor più affilato.

Grasso sostiene che quando un comico ricorre all’escamotage del travestimento è alla frutta. “Un critico – scrive lungo le colonne del Corriere della Sera – ha alcuni espedienti per vedere quando un comico sta raschiando il fondo del barile: uno di questi è il travestimento. Quando vedi Vincenzo De Lucia (non so molto di lui) che si traveste da Barbara d’Urso per ripetere tutti i luoghi comuni su Barbara D’Urso, pensi proprio che siamo alla fine: cos’altro ci aspetta?”

Nel suo discorso Grasso ha menzionato un altro espediente che a suo dire usano i comici arrivati alla canna del gas. Di che cosa si tratta? Dell’accanimento sul più indifeso: “Quando una compagnia di comici prende in giro Carmen Di Pietro, che pur di apparire si lascia sbeffeggiare, provi solo pena per tutti e non ridi”.

Il critico ha sostenuto che i giochi su cui è costruito il programma altro non sono che quei “giocherelli che si facevano a spiaggia nella preadolescenza”. “Ognuno è libero di farsi piacere ciò che gli pare, ma Stasera tutto è possibile resta una ciofeca”, ha concluso Grasso.

Aldo Grasso, nuove critiche a Stefano De Martino (stavolta indirette)

Stavolta il giornalista non ha criticato direttamente Stefano De Martino, ma definendo lo show da lui diretto una “ciofeca” non ci è andato lontano. Si è comunque capito che non lo apprezza in modo particolare come professionista. Poche settimane fa lo ha definito un “piacione”, dicendo che nutre seri dubbi sul fatto che il conduttore campano possa avere successo per lungo tempo in tv. Insomma, tutti lodano l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Aldo Grasso no. Tutti lodano STEP, Aldo Grasso no. Chi ha ragione? Chissà…