De Martino lascia STEP: ‘A gennaio l’ultima edizione’. Web protesta

Negli ultimi anni, Stefano De Martino è riuscito a guadagnarsi l’apprezzamento del pubblico e il rispetto dei suoi colleghi nel mondo della televisione, convertendosi da “ballerino di Amici” o “ex di” a conduttore stimato. La consacrazione ‘definitiva’ è arrivata con Affari Tuoi, programma di cui ha preso le redini lo scorso settembre. Grazie al game show, è riuscito a far breccia anche tra gli spettatori più diffidenti, registrando ascolti record, persino superiori a quelli dell’edizione condotta da Amadeus. La scelta della Rai di affidargli un programma di tale importanza si è rivelata un successo, tanto che l’azienda pare essere già pronta a proporgli nuove sfide.

Tuttavia, va ricordato che vero trampolino di lancio per De Martino è stato “Stasera tutto è possibile“, lo show ereditato sempre da Amadeus su Rai 2, che si è affermato come uno dei programmi più seguiti, conquistando anche un enorme seguito sui social. La complicità tra De Martino e i comici, tra cui spiccano Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, ha fatto affezionare un ampio numero di utenti, portando STEP a raggiungere lo scorso anno punte di 2 milioni di spettatori.

Nonostante il ritorno di Stefano a “Stasera tutto è possibile” fosse stato confermato già mesi fa, si era ipotizzato che, con il suo approdo su Rai 1, lo show potesse migrare dalla seconda rete alla rete ammiraglia della Rai. Tuttavia, TvBlog ha recentemente smentito questa ipotesi, annunciando che STEP rimarrà su Rai 2. Sempre stando a quanto riportato dal portale, il programma tornerà in prima serata lunedì 27 gennaio, in quella che potrebbe essere l’ultima edizione condotta da De Martino.

Stefano De Martino lascia STEP? Il pubblico non ci sta

Dato il grande successo che sta ottenendo con Affari Tuoi, infatti, l’ex marito di Belen Rodriguez potrebbe dire addio a “Stasera tutto è possibile” per dedicarsi a nuovi progetti su Rai 1. Questa notizia ha scatenato una vera e propria protesta sul web, dove molti fan dello show, particolarmente attivi sui social, hanno espresso il loro malcontento. Parte del successo di STEP è legato proprio all’affiatamento tra De Martino e la sua squadra di comici, e per questo gli spettatori faticano a immaginare un altro conduttore al timone del programma, sostenendo che il punto di forza dello show sia proprio la sintonia tra Stefano e il resto del cast.

“Stefano non c’è un modo più delicato per dirtelo ma non ce ne frega un ca**o dei tuoi nuovi progetti Rai devi mettere STEP come priorità assoluta”, ha scritto un utente su X. E ancora: “Ma sta scherzando spero Stefano non ti devi proprio permettere noi ti abbiamo portato alla gloria e non ti ributtiamo giù se ti azzardi a lasciare STEP”. Insomma, i tweet, seppur ironici, lasciano trasparire chiaramente quanto i fan non gradirebbero un eventuale addio di Stefano a “Stasera tutto è possibile“. Ad ogni modo, è importante sottolineare che al momento si tratta solo d’indiscrezioni e il futuro del conduttore a STEP rimane ancora incerto.

ma sta scherzando spero Stefano non ti devi proprio permettere noi ti abbiamo portato alla gloria e non ti ributtiamo giù se ti azzardi a lasciare step https://t.co/MWTCl67VoO — Carla (@senonsonogigIi) October 18, 2024