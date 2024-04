Focus ascolti STEP: perché il ‘fenomeno’ De Martino piace a tutti

Prosegue la consacrazione televisiva di Stefano De Martino che, nel giro di pochi anni, è riuscito a cambiare pelle, trasformandosi completamente: da personaggio di secondo piano gossipparo noto come “marito di Belen” si è tramutato in un conduttore e autore del piccolo schermo, facendo passi da gigante e mostrando doti fuori dal comune (non a caso si mormora addirittura di un suo possibile arruolamento per il prossima Festival di Sanremo). Un vero e proprio “fenomeno De Martino”. Il giovane campano piace a tutti: giovani, vecchi e persone di mezza età. Ha fatto la gavetta, ha studiato, evidentemente ha sale in zucca e ha intuizioni non banali. A riprova di ciò ci sono i numeri della puntata d’esordio della nuova stagione di Stasera Tutto è Possibile. Dati, per Rai Due, eccelsi, da record.

Nella prima serata dell’1 aprile, STEP ha avuto 2.002.000 di spettatori e uno share del 12.74%. De Martino ha esultato su X: “Da quando mi hanno eletto capitano di questa ciurma fantastica, voi STEP-fans non eravate mai stati così tanti. vi chiamerei ad uno ad uno per dimostrarvi il mio affetto ma più di due milioni di telefonate non si riescono a fare in tempi brevi”.

In realtà il record è a metà perché nel 2021 la puntata di debutto di STEP ottenne più spettatori (2.573.000), ma meno share (12.1%). Fatto sta che quest’anno il programma è partito a razzo. Tutto ciò che tocca De Martino su Rai Due sembra tramutarsi in oro. Non a caso la dirigenza di Viale Mazzini se lo tiene stretto, continuando a coinvolgerlo in progetti nuovi. Il grande passo su Rai Uno è solo questione di tempo. Ma perché l’ex allievo di Amici piace tanto?

De Martino è famigliare e sta dimostrando di conoscere perfettamente i gusti del pubblico generalista. Sotto certi punti di vista è il contrario di Alessandro Cattelan, altro ‘golden boy’ del piccolo schermo del Bel Paese. Il conduttore campano mira a fare un tipo di programmi godibili per ogni fascia di età. Non si chiude come il collega in piroette verbali ‘indigeste’ e in interviste basate sul divertimento troppo spesso fine a se stesso che fatica a generare empatia con il telespettatore. Il pupillo di Maria De Filippi è alla costante ricerca del feeling empatico con il pubblico. E, a quanto pare, ha trovato la soluzione magica.

Da sottolineare inoltre che non si è improvvisato conduttore da un giorno all’altro con il rischio di bruciarsi. Come lui stesso ha evidenziato più volte, ha studiato parecchio e, dopo aver iniziato a padroneggiare gli strumenti del mezzo televisivo, ha iniziato a piccoli passi a sperimentare. I risultati gli stanno dando ragione. Il futuro è roseo.

Focus ascolti degli esordi di Stasera Tutto è Possibile

Il programma è giunto alla decima stagione. Le prime quattro sono state timonate da Amadeus, le restanti da De Martino. Di seguito i dati dettagliati dei debutti di tutte le edizioni, sempre trasmesse su Rai Due: