Stasera tutto è possibile, clamoroso dietrofront: De Martino resta, i motivi

Clamoroso dietrofront in casa Rai, Stefano De Martino, che solamente poche settimane fa ha salutato con le lacrime agli occhi il pubblico di Stasera tutto è possibile spiegando che sarebbe stata la sua ultima puntata in sella allo show, rimarrà a condurre il programma anche nella prossima stagione. A riferirlo in esclusiva è Fanpage.it che ha anche spiegato i motivi che hanno fatto tornare sui suoi passi l’ex marito di Belen Rodriguez, che avrebbe ceduto alle pressioni di ‘Mamma Rai’ e a quelle dei suoi fedeli compagni di viaggio. Dunque, sempre ammesso e non concesso che lo scoop corrisponda a verità, non ci sarà alcun cambio di guardia,

“È stata un’esperienza bellissima e un’opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia”. Così Stefano De Martino lo scorso 8 aprile 2025, nell’annunciare che il suo viaggio al timone di STEP era giunto al capolinea. Un saluto commuovente, fatto con le lacrime agli occhi. Il conduttore aveva pure già designato i suoi successori, vale a dire Ciro Priello e Fabio Balsamo. E invece nessuna staffetta. Quali sono i motivi profondi di una simile marcia indietro?

Sempre Fanpage.it fa sapere che nei confronti dell’ex allievo di Amici ci sono stati dei corteggiamenti serrati e il timore da parte del del cast di perdere “la magia” del gruppo. “Senza Stefano non c’è il gruppo”, ha commentato di recente Francesco Paolantoni, facendo ben capire quanto la presenza di De Martino sia considerata cruciale per diversi volti che orbitano attorno alla trasmissione. All’origine del dietrofront, oltre alle pressioni ‘affettuose’ dei colleghi, ci sarebbe anche una questione di vincoli contrattuali e di prese di posizione della Rai.

I vertici della tv pubblica sono infatti più che consapevoli che Stasera tutto è possibile è uno show di punta di Rai Due e che con De Martino c’è stato un ulteriore balzo in avanti in termini di ascolti e di fidelizzazione del pubblico. Il conduttore campano avrebbe preferito tentare un’avventura con un nuovo programma, desideroso di battere strade televisive inesplorate. La Rai avrebbe invece spinto per far sì che restasse al suo posto. Insomma, STEP è una garanzia con la sua guida e sarebbe un rischio inutile scompaginarne l’assetto: questo sarebbe stato il ragionamento dei piani alti di Viale Mazzini.

Inoltre Stefano è legato per contratto ancora per un certo numero di puntate a Rai Due. Da qui la decisione pragmatica di blindarlo almeno per un altro anno alla conduzione di Stasera tutto è possibile. Gli utenti affezionati allo show possono esultare, nessun cambio in vista.