Stasera tutto è possibile, brutta caduta e attimi di panico (video)

Rovinosa caduta a Stasera tutto è possibile, il programma di Rai Due timonato da Stefano De Martino. Nel corso della puntata andata in onda il 20 febbraio 2023, Vincenzo De Lucia, imitatore di diversi personaggi del mondo dello spettacolo, ha fatto il suo ingresso in studio vestendo i panni di Mara Venier. Ha portato con sé una torta destinata al conduttore. Più che altro destinata ad uno scherzo. Tuttavia il marito di Belen Rodriguez ha preso in contropiede il comico, lanciandogliela in faccia. A quel punto De Lucia ha cercato vendetta con una seconda torta, inseguendo il presentatore campano. Correndo sui tacchi è però scivolato sui resti del dolce precedentemente scagliatogli in viso, rendendosi protagonista di un capitombolo rumoroso.

Subito in studio è scattata la preoccupazione, perché la caduta è stata forte. De Martino, Biagio Izzo e Marco Mazzocchi hanno avuto un momento di panico, cercando di capire se De Lucia si fosse fatto male. Fortunatamente l’imitatore si è rialzato, salutando tutti e correndo dietro le quinte. Nessun danno grave riportato, solo un grande spavento. Il programma è quindi proseguito tra risate e giochi. D’altra parte la trasmissione, essendo registrata, avrebbe potuto tagliare la scena. Siccome nessuno si è fatto male, si è preferito lasciarla.

Lo scivolone ha fatto riaffiorare nella mente degli affezionati alla tv del Bel Paese episodi simili verificatisi in passato. Ad esempio quello di Massimo Boldi che, a Scherzi a Parte, nel 2002, cadde mentre stava effettuando un balletto con Teo Teocoli sul brano “Can’t get you out of my head” di Kylie Minogue. Allora il danno riportato dal comico non fu da poco: si ruppe la spalla.

Famoso anche il capitombolo che vide protagonista Adriano Celentano il 4 maggio 2001, quando il Molleggiato era al timone della trasmissione 125 milioni di caz..te. Mentre si stava esibendo in un duetto con il premio Nobel Dario Fo, fece il suo solito saltino. Peccato che poggiò male il piede a terra e cascò. Pure in quel frangente, al pari di Boldi, i danni fisici non furono trascurabili. A Celentano fu riscontrata una frattura scomposta quinto-metadorsale al piede destro, più una contusione alla mano sinistra.