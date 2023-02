Pippo Baudo sta male. Adriano Celentano è finito in ospedale. Due notizie che domenica 19 febbraio 2023 hanno fatto il giro della rete e che hanno scosso tutti i fan, e non, del conduttore e del cantante. I diretti interessati hanno voluto così tranquillizzare tutti, smentendo le ultime news allarmanti e chiarendo che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Entrambi hanno precisato di stare bene nonostante l’età che avanza: Super Pippo compirà 87 anni il prossimo giugno mentre lo scorso gennaio il Molleggiato ha festeggiato i suoi 85 anni.

Pippo Baudo come sta oggi, le ultime notizie

Tramite Il Messaggero, Pippo Baudo ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dopo le preoccupazioni sollevate dalla presunta lacrima di Pippo Balistreri in diretta televisiva su Rai Uno. Baudo ha dichiarato di stare bene e di non capire perché si stesse diffondendo la notizia della sua malattia:

“Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio”

L’apprensione è nata dopo l’ultima puntata di Italia Sì, condotta da Marco Liorni, quando Balistreri ha dichiarato di essere commosso e preoccupato per le condizioni di salute di Baudo, lontano dal piccolo schermo da qualche tempo. Tuttavia, Super Pippo ha voluto personalmente rassicurare tutti, dichiarando che la sua vita procede in maniera tranquilla.

Il conduttore tv è circondato dai suoi affetti più cari: il figlio segreto Alessandro, nato negli anni Sessanta da una relazione extraconiugale, ha lasciato di recente l’Australia per traslocare in Italia e stare più vicino al celebre papà.

Adriano Celentano come sta oggi, le ultime notizie

Adriano Celentano, 85 anni, sarebbe stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco nella notte tra venerdì e sabato a seguito di un malessere. A renderlo noto è stata la Provincia di Lecco, ma l’ufficio stampa del Clan ha subito smentito, spiegando che l’artista sta benissimo e non ha avuto nessun malore.

Ulteriori informazioni sono arrivate a Storie Italiane di Eleonora Daniele. Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000, ha rivelato che il Molleggiato è stato in ospedale non per dei controlli cardiaci bensì per accompagnare la moglie Claudia Mori che è rimasta coinvolta in un tamponamento in auto. Niente di grave per la produttrice e cantante, 79 anni, che però dovrà indossare nei prossimi giorni un collare.