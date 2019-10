Stasera tutto è possibile: scatta il bacio tra Paolantoni e Casagrande

Stasera tutto è possibile: scatta il bacio tra Maurizio Casagrande e Francesco Paolantoni. I due conquistano il pubblico

Puntuale come un orologio svizzero, dall’Auditorium Rai di Napoli è arrivato su Rai 2 il quinto appuntamento con Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino ha aperto le danze con il suo carrozzone di ‘amici’ che si sono cimentati nei fantastici giochi del programma dinnanzi ai quali non si riescono a trattenere le risate. Tra i concorrenti della puntata di stasera, 14 ottobre, c’erano i The Jackal, Enzo Salvi, Elenoire Casalegno, Maurizio Casagrande, Francesco Paolantoni, Guendalina Tavassi e Leonardo Fiaschi. Il tema della puntata era la cucina. Per questo motivo il conduttore napoletano ha accolto i suoi ospiti con un pentolone domandando loro di inserire un ingrediente. Così la serata è iniziata ed è scorsa piacevolmente ma coloro che hanno conquistato tutti sono stati sicuramente Paolantoni e Casagrande.

Stasera tutto è possibile: Casagrande e Paolantoni star della serata

Sul web, in particolare sui social come Twitter, in tantissimi hanno rivolto ad entrambi forti applausi virtuali e grandi complimenti. Qualcuno infatti li ha definiti addirittura l’anima dello show. I due colleghi, dunque, star della serata. I due nel corso di questa quinta puntata hanno regalato al pubblico siparietti a dir poco esilaranti. Come per esempio il bacio che si sono scambiati durante il gioco ‘kiss cam’ cha ha scatenato grosse risate. “Mi parte la ship tra Paolantoni e Casagrande”, ha scritto qualcuno sui social; “Casagrande e Paolantoni coppia del secolo”, ha scritto qualcun’altro e via dicendo. Insomma i due comici sono entrati nei cuori di tutti.

Stasera tutto è possibile: i telespettatori sentono la mancanza di Izzo

Purtroppo però c’è anche qualcuno che ha notato una grande assenza. Un’assenza che sicuramente si fa sentire. Stiamo parlando di Biagio Izzo, il comico napoletano infatti non era presente a questo quinto appuntamento con Stasera tutto è possibile. E i suoi fan ovviamente si sono fatti sentire lamentando di sentir troppo la sua mancanza. Del resto diversamente non può essere dato che Izzo durante ogni serata ha regalato grandi perle come, per esempio, quella della settimana scorsa in cui ha tirato in ballo anche Belen Rodriguez.