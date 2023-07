Stasera Italia, Palombelli via. Mughini: “Perché ha lasciato”

Barbara Palombelli, nella giornata di venerdì 16 giugno, aveva annunciato in diretta il suo addio a Stasera Italia, programma su Rete 4 che aveva condotto per cinque edizioni. La giornalista continuerà ad occuparsi di Forum e de Lo Sportello di Forum anche per la prossima stagione televisiva. Intervistato dal periodico Mio, tuttavia, il collega e amico Giampiero Mughini ha voluto fare chiarezza dietro l’addio di Barbara a Stasera Italia. Ecco cosa ha rivelato.

Giampiero Mughini spiega l’addio di Palombelli a Stasera Italia

Giampiero Mughini ha spiegato come Barbara Palombelli terrebbe più alla conduzione di Forum che a quella di Stasera Italia: “Forum non è una trasmissione che amo, ma Barbara è bravissima e tiene molto a questo programma, molto di più che a Stasera Italia, che infatti ha deciso di lasciare“. Mughini, che ha definito Forum “una sorta di teatro contemporaneo“, è poi sceso nel dettaglio di quanto detto, spiegando come alla giornalista stia più a cuore “parlare di teatro piuttosto che di politica partitante“, con quest’ultima definita da Mughini “l’argomento più miserevole di tutto il nostro presente” .

Stasera Italia e Forum sono due programmi molto diversi tra loro. Mentre il primo è un talk show e rotocalco incentrato sull’attuale situazione politica ed economica del paese, proponendo un approfondimento con ospiti e collegamenti, il secondo è un programma in cui vengono mostrati processi giudiziari, con attori che ricostruiscono i casi. Forum, infatti, si basa sulla formula dell’arbitrato rituale per risolvere controversie tra due parti.

La carriera di Barbara: dagli inizi alla co-conduzione di Sanremo

Giampiero Mughini e Barbara Palombelli, inoltre, si conoscono da molti anni, sin da quando lei era una stagista in prova nella redazione del giornale per cui lui lavorava. “Mi sono battuto per farla assumere” ha spiegato Mughini, raccontando di come Barbara fosse in gamba. Considerando la brillante carriera della giornalista, possiamo dire che il suo amico e collega ci abbia visto giusto.

Barbara Palombelli, come detto in precedenza, è stata alla guida di Stasera Italia per cinque edizioni, dal 2018 al 2023. La giornalista e conduttrice televisiva è al timone di Forum dal 2013. Oltre ad aver guidato questi due programmi su Mediaset, Barbara, nel 2021, ha affiancato Amadeus come co-conduttrice nella quarta serata del Festival di Sanremo. A prendere il timone di Stasera Italia, come annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, sarà Bianca Berlinguer, alternandosi con Nicola Porro.