Star tv: le riconoscete? Chi abusa di filtri, connotati stravolti (foto)

Torniamo a occuparci del fantastico e diabolico mondo dei social dove tutto è come non sembra. Vite lussuose di influencer che poi si viene a sapere che scroccano; finte star del web che vantano centinaia di migliaia di followers che poi si scopre che sono comprati, quindi ‘fake’; esibizione di fisici ‘bestiali’ che, visti nella realtà, di ‘bestiale’ hanno ben poco. Stavolta ci siamo dedicati alle foto ritoccate di alcune vippissime. Talmente ritoccate che a stento si riconosce il viso che solitamente si vede in tv e nel mondo reale.

La foto più photoshoppata della settimana è senza dubbio quella della parlamentare Maria Elena Boschi, che da tempo riempie anche le pagine della cronaca rosa del Bel Paese per la love story vissuta con l’attore Giulio Berruti. Su Instagram ha pubblicato pochi giorni fa uno scatto che è stato spernacchiato da migliaia di utenti. “Ma perché abusare cosìtanto di filtri e photoshop?”, si sono chiesti in tanti. Chissà…

Nella carrellata delle famose che con i ‘filtri’ spesso ci giocano non poteva mancare Belen Rodriguez, la donna più chiacchierata dal gossip del Bel Paese per la relazione da montagne russe con Stefano De Martino (a proposito, è di nuovo finito il matrimonio). Anche nel suo caso ci sono frangenti in cui ci si domanda: ma è lei o non è lei? Certo che è lei, un po’ ‘ritoccata’ ma è lei!

Altra vippissima che ha una certa dimestichezza con gli strumenti di modifica delle immagini è Alba Parietti che non di rado si azzuffa con alcuni utenti che, con toni tutt’altro che galanti, l’ha pungolano. Ecco un suo scatto social da rubrica “È lei o non è lei”, con zero rughe e la pelle più liscia di quella di un bebè.

Pure Ilary Blasi non scherza con i ritocchi in post produzione delle sue foto. In questa immagine sembra una diciottenne. Ok che la romana porta bene la sua età ed è graziosa, però ecco, così sembra proprio ‘disegnata’ con Photoshop.

Per chiudere, ecco Federica Panicucci, altra over 50 che sta che è una meraviglia. Guardando i suoi profili social, però, sembra che pure a lei a volte scappa un po’ troppo la manina sulle modifiche.

Curioso il fatto poi molte donne del mondo dello spettacolo non smettono di lanciare appelli sull’accettazione di sé, sul mostrarsi come si è, sul non vergognarsi dei propri difetti etc etc… Resa sempre valido l’adagio che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.