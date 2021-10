Star in the star, la finale: chi ha vinto e chi erano i 4 Vip sotto la maschera

By

Giovedì 14 ottobre è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata del nuovo show di Ilary Blasi

È giunta al termine la prima edizione di Star in the star su Canale 5. Quattro le maschere protagoniste della finale dello show di Ilary Blasi: Michael Jackson, Lady Gaga, Mina e Loredana Bertè. La prima a lasciare il programma è stata la finta Lady Gaga, che ha perso la sfida contro Michael Jackson. Chi si nascondeva sotto la maschera?

Silvia Salemi, cantautrice nota per la celebre canzone A casa di Luca. Negli ultimi anni l’artista classe 1978 ha partecipato ad alcuni format Rai. Nel 2018 è stata ospite fissa a Domenica In mentre nel 2019 è stata concorrente a Ora o mai più. La Salemi ha spiegato di aver scelto di imitare Lady Gaga perché la sente come il suo alter ego più trasgressivo.

Dopo l’eliminazione di Lady Gaga è stata la volta di Michael Jackson, che si è piazzato dunque al terzo posto di Star in the star. A indossare i panni del re del pop Alexia, che ha ringraziato tra le lacrime la produzione dello spettacolo Mediaset per questa incredibile opportunità. La cantante, molto nota negli anni Novanta, mancava dal piccolo schermo da qualche anno.

Il vincitore di Star in the star

In finale sono dunque arrivate Mina e Loredana Bertè: a vincere la prima edizione di Star in the star è stata la sosia della sorella di Mia Martini. Una vittoria combattuta fino all’ultimo: la Bertè ha trionfato su Mina con soli tre punti di vantaggio.

Sotto la maschera della Tigre di Cremona si nascondeva Lola Ponce, star argentina diventata famosa grazie al ruolo di Esmeralda nel musical Notre Dame De Paris. La Ponce ha confidato a Ilary Blasi di aver sempre sognato di imitare Mina, la sua cantante italiana preferita.

Chi ha vinto Star in the star? Syria, fin da bambina grande fan della collega più grande, con la quale ha esordito al Festival di Sanremo negli anni Novanta. La vincitrice dello show di Ilary Blasi ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato alla trasmissione con passione e professionalità.