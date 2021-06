Star in the Star, Ilary Blasi conduttrice: chi ha rifiutato e la giuria

Star in the Star è il nuovo programma di Canale 5 in arrivo nella prossima stagione televisiva. Se ne è parlato qualche settimana fa facendo anche dei possibili nomi per la conduzione e forse il meno probabile era proprio quello che alla fine pare l’abbia spuntata. TV Blog oggi ha svelato infatti che sarà Ilary Blasi la conduttrice di Star in the Star, anche se le indiscrezioni del giorno svelano che non è stato il suo il primo nome a cui hanno pensato in casa Mediaset. In realtà il primo nome a cui tutti hanno pensato era Michelle Hunziker, perché è lei che conduce la versione tedesca del programma. Michelle però sarà impegnata con All Together Now in autunno.

Non sarà la Hunziker quindi, ma per questioni logistiche, per così dire. Ilary Blasi l’ha spuntata anche perché ci sono stati dei “no” detti da altri conduttori. Pare infatti che Mediaset abbia offerto la conduzione prima a Paolo Bonolis, che ha preferito dire di no, e poi ancora a Lorella Cuccarini, che ha dato la stessa risposta di Bonolis. Con questi due nomi è chiaro che Mediaset volesse dare un volto tutto nuovo alla prima serata di Canale 5. Con i due no incassati, però, sono andati sul sicuro, per così dire, chiedendo alla Blasi. Anche Ilary avrebbe potuto declinare in verità, visto che ha appena condotto l’Isola dei Famosi, ma evidentemente le piace il format.

Come già anticipato in precedenza, Star in the Star di Canale 5 sarà un misto tra Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. I concorrenti saranno dei personaggi famosi che dovranno esibirsi con un brano imitandone l’artista originale, ma saranno resi irriconoscibili da un trucco molto pesante. L’imitazione richiama il programma di Carlo Conti, il tentativo di nascondere il Vip invece richiama quello di Milly Carlucci.

Star in the Star avrà una giuria, che dovrà ovviamente indovinare chi si nasconde dietro quel pesante trucco. Ci saranno te giurati e al momento le anticipazioni annunciano i nomi di due di loro: dovrebbero esserci la cantante Marcella Bella e il comico Andrea Pucci.