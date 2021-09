È ufficialmente partito su Canale 5 il nuovo programma di Ilary Blasi: Star in the star. Un format straniero che ricorda parecchio due grandi successi di Rai Uno: Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. Le forti somiglianze tra i tre show ha dato il via ad una serie di critiche e polemiche che sono triplicate dopo la prima puntata.

Il pubblico Mediaset è diviso: c’è chi ritiene Star in the star la brutta copia dei programmi di Carlo Conti e Milly Carlucci e chi invece apprezza questa ventata di novità sulla rete di Cologno Monzese. Tra i punti di forza del nuovo format la conduzione di Ilary Blasi, che ha messo tutti d’accordo.

La moglie di Francesco Totti si è messa alla prova come ballerina e ha subito regalato allo spettacolo la sua ventata di simpatia, vivacità e allegria. “Ilary pazzesca come sempre!”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Ilary sei una dea”, ha scritto qualcun altro.

Molti, invece, hanno bocciato Star in the star per via delle somiglianze con Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. “È la brutta copia!”, è stato il commento di diversi utenti. Un telespettatore ha invece ribadito: “Trasmissione insopportabile, noiosa, lenta, giudici insulti e presentatrice che si crede la Carrà”.

C’è chi invece ha preso le difese di Star in the star: “Mediaset può anche essere accusata di copiare i format della Rai ma la sua capacità di trasformarli e renderli così vivi e moderni è semplicemente unica!”. E chi ha assicurato: “Cinque minuti di questo programma hanno già asfaltato quei mortori del cantante mascherato e tale e quale”.

Valerio Scanu commenta Star in the star

Tra i tanti telespettatori della prima puntata di Star in the star pure Valerio Scanu, che ha condiviso sul suo account Twitter diversi messaggi. L’ex vincitore di Amici si è lasciato scappare una critica nei confronti dei concorrenti:

“Voci delle star registrate. Bisogna muovere la bocca quando si fa il playback. Cioè, boh”

Il cantante sardo ha criticato alcuni concorrenti di Star in the star che si sono esibiti senza muovere la bocca durante il playback. Scanu conosce bene il meccanismo di questi format: in passato ha partecipato sia a Tale e Quale Show sia a Il Cantante Mascherato.