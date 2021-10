Star in the Star, 4° puntata: due maschere svelate e totonomi sui finalisti

Star in the Star, tra mille tribolazioni relative ai bassi ascolti (che hanno anche fatto propendere a Mediaset per la riduzione del programma), si appresta a celebrare la finale, che andrà in onda il 14 ottobre. Nelle scorse ore, invece, si è svolto il penultimo atto del talent show di Canale Cinque che ha visto soccombere due maschere. A lasciare la competizione sono stati gli imitatori di Pino Daniele e di Claudio Baglioni.

Sotto la maschera dell’indimenticato artista campano si è nascosto Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino. Nessuna sorpresa: giudici e pubblico avevano capito da tempo che il concorrente ‘segreto’ era proprio il cantautore di origine napoletane nato a New York nel 1969.

L’altra eliminazione ha riguardato il ‘cerone’ di Claudio Baglioni, interpretato da Luca Laurenti. Pure in tale caso nessun colpo di scena: fin dalla prima puntata si è capito che a gareggiare a Star in the Star c’era la storica spalla di Paolo Bonolis. “Lo conosci?”, gli hanno domandato i giudici. Secca la risposta che ha tolto quel mezzo dubbio rimasto: “Lo vedo più di mia moglie”. Giù, la maschera. Voilà: ecco Laurenti.

Nelle scorse puntate hanno lasciato il gioco:

Zucchero (Adriano Pappalardo)

Madonna (Daniela Martani)

Paul McCartney (Ronn Moss)

Patty Pravo (Gloria Guida)

Elton John (Massimo Di Cataldo)

Restano invece in corsa per la vittoria finale le seguenti maschere, che si giocheranno il tutto per tutto nell’atto finale previsto la prossima settimana:

Lady Gaga

Loredana Bertè

Michael Jackson

Mina

Star in the Star, il totonomi sulle maschere finaliste

Quasi tutte le maschere in finale, nonostante non siano state svelate, lasciano pochi dubbi su chi celano. Sotto al ‘cerone’ di Loredana Bertè dovrebbe esserci Syria, sotto quello di Michael Jackson Alexia. Mina e Lady Gaga sono le più difficili da individuare, anche se nel corso dell’ultima puntata ha preso sempre più quota l’idea che a interpretare la Tigre di Cremona ci sia Lola Ponce. Lady Gaga è invece il personaggio più indecifrabile: circolano i nomi di Deborah Iurato e di Silvia Salemi, ma nulla è scontato.