Da Joe Jonas a Katy Perry, tutte le star che stanno sostenendo Demi Lovato

Tutte le star che stanno danno il loro sostegno a Demi Lovato, ricoverata in ospedale

Demi Lovato è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata trovata incosciente nella sua abitazione. Le notizie che circolano sul web parlano di overdose, ma ancora niente è certo, visto che la sua famiglia ha dichiarato che alcune affermazioni in rete sono errate. Nel frattempo, sono tante le star che hanno scelto, con un semplice messaggio, di essere vicini a Demi in questo momento così difficile. Tra questi vi è Joe Jonas, con cui ha conquistato tutto il mondo attraverso la pellicola Camp Rock. Ma non solo, anche altri personaggi come Katy Perry e Ariana Grande hanno deciso di condividere su Twitter un pensiero dedicato a Demi. Intanto, anche tantissimi fan stanno pubblicando sui social molti messaggi per la popstar, che può vantare il loro grande sostegno. La notizia del suo ricovero ha sconvolto un po’ tutti e in queste ore non si parla d’altro. Probabilmente presto conosceremo con certezza le cause del suo ricovero in ospedale.

Demi Lovato ricoverata: su Twitter le star danno il loro appoggio alla cantante

“Come tutti voi, sto pensando a Demi Lovato in questo momento. Ha bisogno delle nostre preghiere e sostegno. Sappiamo tutti quanto sei forte Demi.” Questo è il messaggio scritto qualche ora fa da Joe Jonas su Twitter. A seguire vi è quello del fratello Nick Jonas: “Come tutti voi, sto soffermandomi alle notizie su Demi. Tutti noi la amiamo e dobbiamo pregare affinché lei guarisca. Lei è una combattente.” Poco dopo è arrivato anche quello di Katy Perry: “Amore e forza per te, siamo tutti qui per te piccola”. Anche Dua Lipa, Sam Smith, Bruno Mars, Clean Bandit, Victoria Justice, Ariana Grande, Kim Kardashian, Kevin Jonas e Lili Reinhart hanno deciso di dare il loro sostegno a Demi.

Il lungo messaggio di Lady Gaga per Demi Lovato su Twitter

Lady Gaga ha scritto in queste ore un pensiero molto lungo per Demi. “Dovremmo tutti avvolgere le nostre braccia d’amore attorno a Demi Lovato. Sono così felice che tu sia viva. Grazie Dio. Se conosco i miei mostri così come io credo, tutti noi desideriamo la pace interiore. E che tu possa ricevere l’amore che tanti hanno per te.” Nel frattempo, una fonte ha rivelato alla rivista People che l’ex fidanzato Wilmer Valderrama è devastato per quanto accaduto alla popstar.