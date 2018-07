Wilmer Valderrama, ex fidanzato di Demi Lovato: “Vederla così gli spezza il cuore”

Wilmer Valderrama devastato dopo il ricovero dell’ex fidanzata Demi Lovato

L’ex di Demi Lovato, Wilmer Valderrama, è devastato per quanto accaduto in queste ultime ore. La popstar è finita in ospedale per una presunta overdose. Al momento ancora non è chiaro il motivo per cui la cantante sia stata trovata in casa incosciente. La giovane è stata prontamente portata in ospedale, ma la famiglia attraverso un comunicato stampa ha rivelato che alcune notizie non sono veritiere. Dunque, attualmente non sappiamo con certezza quali siano le cause. Nel frattempo, la rivista People ha rivelato che l’ex fidanzato Wilmer è rimasto scioccato per quanto accaduto. Sempre secondo quanto leggiamo sul noto giornale, Valderrama sapeva del momento difficile che stava passando Demi. Nonostante ciò, non si sarebbe mai aspettato di ricevere una notizia del genere. Un fonte alla rivista ha poi riveato che Wilmer l’ha vista affrontare momenti di alti e bassi e di essere stato per lei la sua forza durante questi periodi bui.

Demi Lovato ricoverata, l’ex Wilmer sconvolto per quanto accaduto in queste ultime ore

“Vederla ora così vulnerabile gli spezza il cuore”, ha rivelato la fonte a People. La reazione di Wilmer per il ricovero di Demi Lovato è stata abbastanza forte. L’uomo non si aspettava sicuramente di ricevere una notizia del genere. Possiamo dire che quanto accaduto in queste ore alla popstar ha scosso un po’ il mondo intero. La stella di Disney è da sempre molto amata dal pubblico e sono tanti i fan che la supportano e la seguono. Dunque, sono davvero molte le persone che sono rimaste sconvolte, soprattutto per le motivazioni che stanno girando in rete. Nel frattempo, la fonte ha rivelato che Wilder e Demi sono rimasti amici dopo essersi lasciati. Non solo, la cantante pare abbia sempre sperato di poter tornare insieme a Valderrama in futuro.

Demi Lovato e Wilmer Valderrama si sono lasciati qualche anno fa, ora la popstar è single

Demi Lovato si è lasciata con Wilmer nel 2016, dopo una relazione di ben 6 anni. I due hanno comunicato la rottura attraverso un post su Instagram. Ora sappiamo che la popstar è single. Dopo Wilmer, la stella di Disney pare non sia riuscita a ritrovare l’amore.