Stand Up – Comici in Prova interrotto, anzi “rinviato”: cosa sta succedendo

Le puntate non andate in onda sono state sospese sul Nove: chi deve ancora esibirsi e perché c’è stata l’interruzione della messa in onda

Stand Up – Comici in Prova è stato interrotto. Il programma in onda su Nove è composto da quattro puntate, ma dopo le prime due è sparito dai palinsesti. C’era grande curiosità su questo prodotto anche per i protagonisti dello stesso: alcuni sono dei volti molto amati della televisione. Si tratta di un celebrity talent sulla comicità in cui dei comici insegnano l’arte della comicità ai concorrenti. Questi ultimi poi mettono in atto tutto ciò che hanno imparato, ma per scoprire come se la caveranno coloro che non sono stati protagonisti delle puntate già in onda bisognerà aspettare. Quando torna in onda Stand Up – Comici in Prova? Non si sa.

Proprio così, infatti Davide Maggio ha fatto sapere che il programma è stato “rinviato a data da destinarsi”. Non solo, hanno fatto notare come Stand Up sia quasi svanito nel nulla, visto che è sparito dai palinsesti dopo le prime due puntate. Ne restano dunque altre due, ma il canale provvederà a collocarle prossimamente. Al momento dunque non c’è una data del ritorno di Stand Up – Comici in Prova. Chi era in attesa delle restanti esibizioni, insomma, dovrà pazientare.

La trasmissione è cominciata il 13 marzo e dopo due domeniche che non hanno brillato in termini di ascolti Stand Up è stato interrotto. La prima puntata è stata seguita da 297.000 spettatori con un share del 1.3%; la seconda invece da 227.000 spettatori, con uno share dell’1%. Il pubblico non perderà il filo del discorso, però, visto che le puntate esauriscono il racconto in una stessa serata. I vari concorrenti non seguono lezioni nell’arco dei quattro appuntamenti, ma ci sono lezioni e performance nella stessa serata. Le motivazioni comunque sarebbero da ricercare anche nella guerra in Ucraina, che ha spinto il canale Nove a puntare su un’offerta più consona.

Finora si sono esibiti Giulia Salemi, Filippo Bisciglia, Tommaso Cassissa, Alessandro Cecchi Paone e Sara Simeoni. Chi ci sarà nelle puntate sospese di Stand Up – Comici in Prova? Awed, Filippo Magnini, Stefania Orlando, Giampiero Mughini e Jill Cooper. Non resta che attendere la data del ritorno in onda!