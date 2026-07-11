Stagione Mediaset 2026-2027, la lista dei conduttori big esclusi e i motivi: ecco chi è stato silurato

Pochi giorni fa Mediaset ha presentato i palinsesti televisivi per la stagione 2026/2027. Diverse le novità per quanto riguarda le conduzioni, a partire dai colpacci rappresentati da Selvaggia Lucarelli e Milo Infante. Tante le riconferme. Non sono nemmeno mancati i grandi esclusi, cioè coloro che negli ultimi anni sono diventati volti rappresentativi del Biscione, ma che, al momento, si sono ritrovati con il cosiddetto cerino tra le mani. Vale a dire che a questi non è stato cucito addosso alcun programma.

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio fermi

Pier Silvio Berlusconi, quando gli è stato chiesto del futuro di Striscia la Notizia, ha tagliato corto, dicendo che sta parlando con Antonio Ricci e che al momento non ha altre informazioni da dare. Di fatto, lo storico tg satirico non è stato inserito nei palinsesti e, dopo il mezzo flop dello scorso anno, quando è stato proposto in prima serata, difficilmente avrà di nuovo spazio. Ciò significa che, se dovesse essere confermato il pensionamento della trasmissione, tutti coloro che ci lavoravano resteranno fermi. Emblematico il caso di Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Per loro, al momento, non c’è alcun progetto definito.

Simona Ventura e Myrta Merlino senza programmi

Simona Ventura lo scorso anno ha lasciato la Rai per prendere le redini del Grande Fratello Nip su Canale 5. Il reality ha raccolto ascolti assai fiacchi. E infatti non è stato inserito nei palinsesti, a differenza del Grande Fratello Vip, che sarà di nuovo condotto da Ilary Blasi. Per ‘Super Simo’, per ora, non c’è alcuna trasmissione. Lo stesso vale per Myrta Merlino. Dopo la chiusura di Pomeriggio 5 sembrava che alla giornalista campana potesse essere dato un talk su Rete 4. E invece niente. Di nuovo ferma ai box.

Barbara D’Urso e Alfonso Signorini, quando l’amore finisce…

Nemmeno Barbara D’Urso avrà un programma. Una situazione scontata dopo il traumatico addio con Mediaset di tre anni fa. Addirittura, nei mesi scorsi, la conduttrice ha fatto causa all’azienda di Cologno Monzese. Rivederla su una delle reti del Biscione da qui in avanti è pura fantascienza. Anche Alfonso Signorini non avrà alcuno show. Dopo il caso sollevato da Fabrizio Corona, il giornalista si è autosospeso da Mediaset. L’autosospensione sarebbe ancora in corso.

I casi di Alessandro Cattelan e Belén Rodriguez

Nei palinsesti non è stato annunciato nemmeno alcun programma per Alessandro Cattelan. Lo scorso anno Maria De Filippi gli ha fatto condurre un gioco ad Amici. Nulla di memorabile. Qualche mese fa erano circolate voci su una sua possibile conduzione a Mediaset, che, però, non gli ha affidato nulla di nulla per ora. Ora la testata Leggo riporta questa indiscrezione: “Tra Alessandro Cattelan e Mediaset non è ancora finita…”

Per quanto riguarda Belén Rodriguez, Maria De Filippi la raccoglierà nella squadra di Tú sí que vales. Non si tratterà però di un ruolo da protagonista. Come per tutti i nomi già citati, anche per lei nessuna conduzione in solitaria.