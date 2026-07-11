Belén parla di “notti di fuoco” col nuovo fidanzato, le parole che non ti aspetti e il video al ‘limite’

Belén Rodriguez pazza d’amore per Gaetano Fidanzati, il personal trainer milanese che l’ha stregata e che frequenta da qualche settimana. Erano anni che la showgirl non si mostrava così innamorata di un uomo. La si era vista così in qualche occasione quando il matrimonio con Stefano De Martino navigava in acque non tempestose. Dopo due anni e mezzo da single, alla modella argentina sono tornate le farfalle nello stomaco. Pochi giorni fa, attraverso degli scatti pubblicati su Instagram, aveva ufficializzato la relazione con il 35enne, con il quale sta trascorrendo una vacanza romantica a Corfù, splendida isola greca.

Belén Rodriguez in confidenza: “Notti di fuoco con Gaetano Fidanzati”

Nelle scorse ore Belén ha diffuso nuove foto con Gaetano. Nel carosello di immagini lo ha immortalato anche mentre la bacia. A tanti fan che le hanno scritto che si vede che è rinata, ha risposto di stare bene e di aver trovato l’intesa giusta con il 35enne. Dopo due anni e mezzo da single, non ci sono più dubbi: ‘Belu’ si è fidanzata. Ed è pure un periodo in cui è in vena di confessioni. A un fan che le ha scritto se avesse trascorso una notte di fuoco con il personal trainer, la showgirl ha risposto in modo secco, “notti”, lasciando chiaramente intendere che c’è stata più di una serata ‘accesa’.

Il filmato virale sulla barca

Belén ha anche risposto a una donna che le ha consigliato di essere più riservata e di non continuare a mostrare il nuovo compagno. “Tanto lo fanno i paparazzi, meglio che lo faccia io il racconto”, ha ragionato Rodriguez. Oltre a ciò, sempre nelle scorse ore, ha postato sul suo profilo Instagram un video al ‘limite‘ in cui la si vede alla guida di una barca a motore. In particolare, con una mano tiene il volante, con l’altra si copre il petto, visto che non stava indossando la parte superiore del costume. Inutile dire che il filmato ha raccolto una miriade di like e commenti, alcuni dei quali non proprio galanti.

Anche in questo frangente, però, sono stati molto di più i follower rispetto agli haters che hanno consigliato a Belén di godersi la vita e di viversi il nuovo amore con spensieratezza e leggerezza.