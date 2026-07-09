Belén si dichiara fidanzata e sbotta contro gli haters, poi il gesto a sorpresa per De Martino

Belén Rodriguez ha messo fine alla sua “singletudine” durata due anni e mezzo. Lo ha annunciato lei stessa in alcuni commenti Instagram rispondendo ad alcuni fan, dopo aver pubblicato un carosello di immagini della recente vacanza trascorsa sull’isola greca di Corfù. Sono stati giorni di ferie spensierati insieme al suo nuovo compagno, Gaetano Fidanzati, personal trainer milanese classe 1991, più giovane di lei di sette anni. Inoltre la showgirl, nelle scorse ore, si è anche resa protagonista di un gesto di stima nei confronti dell’ex marito Stefano De Martino, dopo che quest’ultimo è stato elogiato da Pier Silvio Berlusconi.

Belén Rodriguez, critiche pesanti per la storia con Gaetano Fidanzati: lei risponde a tutti

Non appena la showgirl ha postato sul suo profilo Instagram diversi scatti romantici con il fidanzato, centinaia di follower hanno commentato la neonata love story. Tanti quelli che hanno augurato il meglio a Belén. Non sono però mancate le voci critiche. Una donna ad esempio ha scritto che “imparare l’arte di stare bene da soli eleva l’anima, tappare i buchi con quello “di turno” conferma la pochezza umana”.

Di fatto ha sostenuto che la modella argentina sia carente di umanità. Una provocazione a cui Belén ha così replicato: “Due anni e mezzo da sola mi sembrano giusti per sapere stare bene da sola. Poi la vita fa le sue magie”. Da sottolineare che sul finale della risposta, con il termine “magie”, Rodriguez ha lasciato filtrare quanto sia innamorata del nuovo compagno.

Anche un’altra donna ha attaccato la conduttrice. Questo il ragionamento velenoso: “Cosa fai vedere ai tuoi figli? Ogni mese cambi fidanzato”. Anche in questo caso Belén non ha lasciato correre: “In realtà erano due anni e mezzo che ero single”. Da notare il verbo, “ero”, imperfetto. Dunque oggi la showgirl si considera a tutti gli effetti impegnata. Poi è stata pungolata da un altro utente: “Nuovo morosetto più giovane, speriamo duri un paio di mesi”. “Sono ca**i miei”, ha tuonato Rodriguez.

Spazio anche a un commento dedicato a Gaetano. Una donna ha scritto: “Questo è bono forte”. “Eh sì”, la risposta orgogliosa di Belén.

Il bel gesto per Stefano De Martino

Nelle scorse ore Belén si è anche fatta notare per un gesto che non è passato inosservato sui social. Pier Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, ha parlato anche di Stefano De Martino, volto di punta della Rai. Per il conduttore ha avuto parole di stima e ammirazione. “Mi piace De Martino, è simpatico ed è un ragazzo che ha imparato a fare tv, per quanto mi riguarda, stupendomi. Ha un qualcosa che è il DNA dell’intrattenitore”, ha dichiarato l’ad del Biscione.

Il commento di Berlusconi è stato rilanciato dal profilo Instagram di SuperguidaTv ed ha raccolto il “like” di Belén. Evidentemente la modella è pienamente d’accordo con Pier Silvio sulle qualità di De Martino.