Palinsesti ufficiali Mediaset, chi arriva e chi resta fuori: nuovi innesti, confermati e silurati

Mediaset ha svelato le sue carte presentando i palinsesti della prossima stagione televisiva: le due grandi novità sono gli ingaggi di Selvaggia Lucarelli e Milo Infante. Da evidenziare anche l’ingresso nel roster di Giorgio Panariello. E ancora, sarà dato spazio a un concerto di Achille Lauro. Tante le conferme: naturalmente Maria De Filippi tornerà in onda con tutti i suoi programmi. Confermatissima anche La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Ombre, invece, su Striscia la Notizia che, probabilmente, verrà definitivamente chiuso.

Mediaset, presentazione palinsesti: cosa condurranno Milo Infante e Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli condurrà L’Isola dei Famosi, le cui registrazioni sono in corso in questi giorni nelle Filippine. Il reality dovrebbe essere trasmesso a fine 2026 o a inizio 2027. Milo Infante, ‘scippato’ alla Rai, condurrà quotidianamente Ore 11 su Rete 4, dalle 11 alle 13. Sullo stesso canale, il martedì in prime time sarà al timone di una trasmissione il cui nome non è stato ancora svelato. Bianca Berlinguer andrà in onda il mercoledì con È sempre Carta Bianca.

“L’ho voluto io personalmente. Siamo partiti ricostruendo un pezzo di storia del giornalismo italiano, volendo mantenere lo stesso giorno. Ha molto più senso che il nostro prodotto si smarchi da uno che guarda un po’ dalla stessa parte”, il commento di Pier Silvio Berlusconi sull’ingaggio di Infante.

Le altre novità: Michelle Hunziker conduce The 1% club

Altre due novità di Canale 5 saranno The 1% club ed El Desafio. Il primo è uno show a cui partecipano 100 concorrenti con domande di logica e intelligenza. Montepremi di 100mila euro. Il programma sarà affidato a Michelle Hunziker. Il secondo è un celebrity show già virale in Spagna, dove i vip vengono sottoposti a test estremi fisici e mentali.

L’ammiraglia Mediaset darà anche molto spazio alla musica proponendo i grandi concerti dell’estate. Per la nuova stagione sono stati selezionati quelli di Eros Ramazzotti, Irama, Achille Lauro, Emma e Giorgia.

Da segnalare il ritorno in palinsesto di Passaparola e Ok, il prezzo è giusto!.

Giorgio Panariello è stato messo sotto contratto e sarà protagonista con lo spettacolo “Torno a Natale”, previsto durante le festività natalizie. “Panariello è una sfida, che pensiamo poi si ripeterà. Con lui si dovrebbe anche fare una fiction“, ha dichiarato Berlusconi. Infine, sul fronte sport, Mediaset trasmetterà le Atp Finals di Torino.

Le fiction

Su Canale 5 sarà proposta la seconda stagione di Una nuova vita, la serie con Anna Valle e Daniele Pecci. Sarà inoltre mandata in onda la terza stagione di Viola come il mare, che vede protagonista Francesca Chillemi. Sabrina Ferilli sarà ancora la preside di A testa alta, mentre Can Yaman farà compagnia al pubblico con Il labirinto delle farfalle (4 serate).

Doppietta per Vanessa Incontrada, protagonista di Un mondo bellissimo e di Erica. E ancora ecco Marco Bocci con Alex Bravo, poliziotto a modo suo (3 serate), mentre Cristiano Caccamo sarà protagonista di Madre Terra con Maria Sole Pollio.

I programmi confermati

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda probabilmente a settembre. Confermata Ilary Blasi alla conduzione e confermate le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Battiti Live avrà tre versioni: quella solita estiva, quella primaverile e quella inedita invernale. Anche Zelig, Chi vuol essere milionario, La Ruota dei Campioni, Gigi e Vanessa, Stanno tutti invitati e Scherzi a Parte sono stati riconfermati. Così come sono stati riconfermati tutti i programmi prodotti dalla Fascino di Maria De Filippi (Tu si que vales, C’è posta per te, Amici, Uomini e Donne, This is me e Temptation Island).

Canale 5 darà nuovamente spazio anche Super Karaoke e Taratata, mentre il Volo sarà protagonista di Il volo tutti per uno e Festa di Natale, dove ci saranno anche Arisa, Noemi e Malika Ayane.

I game show e le altre conferme

Non cambia praticamente nulla sul fronte game show: confermati Avanti un altro, The wall, Caduta libera e La Ruota della Fortuna.

Gianluigi Nuzzi sarà di nuovo al timone di Dentro la Notizia. Naturalmente Silvia Toffanin tornerà con Verissimo. Le Iene traineranno ancora una volta gli ascolti dei prime time di Italia 1.

Su Rete 4 tutti confermati: tornano Lo sportello di Forum, Diario del giorno, Tg4 e Dieci Minuti, oltre a tutti i talk del prime time, con l’innesto delle trasmissioni del già citato Milo Infante.

I casi Striscia la Notizia e Grande Fratello Nip

Pier Silvio Berlusconi ha risposto anche a una domanda sul futuro di Striscia la Notizia. “Stiamo valutando e ragionando ad oggi. Non ho alcuna informazione in più da dare”, ha tagliato corto il manager. Probabilmente il tg satirico si avvia verso la chiusura definitiva. Alla presentazione dei palinsesti non è stato fatto alcun accenno al Grande Fratello “Nip”, condotto da Simona Ventura lo scorso anno. Il programma sarebbe stato archiviato.