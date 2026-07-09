Grande Fratello Vip confermato, svelate conduttrice e opinioniste: cast chiuso e data di inizio

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda a settembre. Lo ha annunciato DavideMaggio.it, fornendo i dettagli sui piani dei vertici di Cologno Monzese. Il reality show più spiato d’Italia dovrebbe aprire i battenti il 14 o il 21 settembre, in prime time su Canale 5, come da tradizione. Confermata la squadra dell’anno precedente. Vale a dire che alla conduzione ritroveremo Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Sarebbe anche già stato arruolato il cast dei vip. Dunque, i preparativi per la nuova edizione sarebbero in stato avanzato. La nuova stagione avrà una durata di circa due mesi e mezzo. Come più volte spiegato da Pier Silvio Berlusconi, nonostante l’evidente usura del format segnata da un calo continuo di ascolti, Mediaset continuerà a puntare sul suo storico titolo.

Grande Fratello Vip, torna Selvaggia Lucarelli: la spiegazione sull’addio a Ballando con le Stelle

La conferma di Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista, unita al fatto che il reality sarà proposto a partire da settembre, definisce anche meglio i contorni della decisione della giornalista di dire addio a Ballando con le Stelle, dove per anni è stata la punta di diamante della giuria. Qualche mese fa Lucarelli, prima ancora di essere scelta per condurre L’Isola dei Famosi, aveva spiegato di non essersi legata a Mediaset con un contratto in esclusiva. Un dettaglio non da poco e che le avrebbe permesso di poter lavorare per più emittenti. Ipoteticamente avrebbe quindi anche potuto continuare la sua avventura nello show danzante del sabato sera di Rai 1.

Ora che si apprende che il Grande Fratello Vip sarà trasmesso a inizio stagione, si capisce perché Lucarelli non avrebbe potuto tenere il piede in due scarpe. Nello stesso periodo va infatti in onda Ballando. Tra l’altro, è ancora da decidere quando sarà proposta al pubblico L’Isola dei Famosi, le cui registrazioni sono in corso in questi giorni nelle Filippine.

Gli ascolti del GF Vip in calo, ma Mediaset continua a proporlo: il motivo

L’ultima edizione del reality ha avuto in media poco meno di 2 milioni di spettatori e il 16,9%. Numeri per nulla entusiasmanti. Tuttavia Mediaset ha intenzione di non archiviare il format. C’è da dire che l’ultimo Grande Fratello Vip, con il trascorrere delle settimane, ha dato segni di miglioramento sul fronte ascolti tv. C’è anche da considerare che il programma va molto forte sui social e sulla piattaforma online di Mediaset. In sostanza, lo sguardo per valutarlo va allargato non solo al prime time. L'”indotto” che genera continua a essere ritenuto dai piani alti di Cologno Monzese prezioso.

Niente Grande Fratello ‘Nip’

Non dovrebbe invece vedere una nuova stagione il Grande Fratello in versione ‘Nip’. La scorsa edizione condotta da Simona Ventura è andata piuttosto male. Peggio di quella ‘Vip’. Per questo, come riferito dal giornalista Lorenzo Pugnaloni’, al momento Mediaset ha deciso di rinunciare allo show.