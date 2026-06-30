Grande Fratello Nip e Vip, quale format verrà cancellato e quale confermato da Mediaset: retroscena

Tempo di programmazione dei palinsesti in vista della prossima stagione televisiva per le emittenti: in casa Mediaset ci dovrebbe essere il taglio del Grande Fratello Nip, ma non il format “Vip” del reality show più spiato d’Italia. Lo scorso anno, su Canale 5, è stato prima trasmesso il GF Nip e poi quello dei famosi. Il primo è stato condotto da Simona Ventura, il secondo dalla ‘rediviva’ Ilary Blasi, che ha preso il posto di Alfonso Signorini dopo il terremoto scatenato da Fabrizio Corona sull’ex direttore del magazine Chi.

Grande Fratello Vip verso la riconferma, il Nip verso la chiusura

Ebbene, per quanto riguarda il futuro dei due programmi, il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha riferito che da qualche giorno sono cominciati i casting per arruolare i concorrenti della prossima stagione del GF Vip. Tutto invece sarebbe fermo sul versante “nip”. Per il momento, ha assicurato ancora Pugnaloni, sulla carta non c’è in progetto di organizzare un’altra stagione del reality che contempla le ‘normal people’. E infatti non sarebbero nemmeno iniziati i casting.

Altrimenti detto, Ilary Blasi dovrebbe tornare protagonista su Canale 5 nella stagione 2026/2027, Simona Ventura no. Una decisione che, se confermata, non stupirebbe più di tanto. Il GF di ‘SuperSimo’ ha raccolto dati magri. Non da fiasco, ma quasi. Parabola differente per la stagione scorsa del GF Vip che, dopo una partenza alquanto difficoltosa, con il passare delle settimane ha visto migliorare i dati di ascolto. In altre parole si è verificato un trend al rialzo. Inoltre il programma ha generato un ottimo engagement sui social. Alla luce di tale scenario, Mediaset avrebbe deciso di confermare la versione “Vip”, ma non quella “Nip”.

Le novità dell’Isola dei Famosi

Sempre restando in tema di reality show e rete ammiraglia Mediaset, c’è grande attesa di vedere la prossima Isola dei Famosi che, per la prima volta, sarà trasmessa in prima serata registrata e non in diretta. Altra grande novità riguarda la conduzione: a dirigere il ‘traffico’ ci sarà Selvaggia Lucarelli che ha ‘stregato’ la dirigenza del Biscione nel ruolo di opinionista proprio al Grande Fratello Vip. Il reality dei naufraghi dovrebbe essere mandato in onda nella prima parte della stagione televisiva 2026/2027.