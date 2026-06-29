Sostituta di Selvaggia Lucarelli, rivelato il nome ‘forte’ con cui sta trattando Ballando con le Stelle

Milly Carlucci e il suo team stanno lavorando per trovare una soluzione per comporre la giuria di Ballando con le Stelle 2026: Selvaggia Lucarelli, dopo aver accettato l’offerta di Mediaset di condurre L’Isola dei Famosi, ha comunicato al talent show di Rai 1 il suo addio. Di conseguenza è iniziata la ricerca di un degno sostituto o di una degna sostituta della giornalista. Una missione per nulla facile, considerando il peso della scrittrice che, al di là dei gusti dei singoli telespettatori, era un generatore di dinamiche a getto continuo nel programma. Fanpage.it ha spiegato che nelle scorse ore sarebbe iniziata una trattativa sotterranea per cercare di capire se Geppi Cucciari sia interessata al ruolo di giurata.

Giuria di Ballando con le Stelle 2026: l’ipotesi Geppi Cucciari per sostituire Selvaggia Lucarelli

La conduttrice e comica sarda è già un volto familiare per alcuni telespettatori della Rai, grazie al programma Splendida Cornice. La produzione di Ballando con le Stelle sarebbe interessata all’ingaggio, ma la strada verso la conclusione della trattativa sarebbe tutt’altro che fluida. Cucciari guida Splendida Cornice in prima serata sulla terza rete dell’emittente pubblica al giovedì sera e, sempre come riferito da Fanpage.it, è spesso in Sardegna durante i weekend per questioni private. E Ballando va in onda in diretta al sabato sera, dettaglio che non aiuterebbe un epilogo felice dell’ingaggio.

La comica, però, potrebbe essere convinta ad accettare grazie a un eventuale suo coinvolgimento al prossimo Festival di Sanremo. Quello di Cucciari è tra i nomi che trapelano con più insistenza in relazione alla kermesse che sarà condotta per la prima volta da Stefano De Martino. Tra l’altro quest’ultimo e la conduttrice sono rappresentati dal medesimo agente, il potente Beppe Caschetto. In altre parole, la 52enne sarda potrebbe essere ingolosita dall’intero pacchetto “Sanremo-Ballando”. Se dovesse andare in porto l’operazione, raccoglierebbe l’eredità pesantissima di Lucarelli.

Gli altri nomi circolati: Barbara D’Urso e Giuseppe Cruciani

Se non si riuscirà a convincere Cucciari, si batterà inevitabilmente un’altra pista. Per il momento da Ballando con le Stelle nessuno rilascia dichiarazioni in merito alla giuria, ma sembra che tutti i membri dello scorso anno, ovviamente ad eccezione di Selvaggia Lucarelli, torneranno ai loro posti. Nei giorni scorsi era stato anche accostato il nome di Barbara D’Urso al talent, ma l’ipotesi sembra tramontata. Ancora prima era anche spuntato il nome del vulcanico giornalista Giuseppe Cruciani, ma anche questa opzione pare al momento molto improbabile.