Belén e Gaetano Fidanzati innamorati, i due confermano ma c’è chi getta ombre: voce inquietante sul legame

Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati sono ufficialmente usciti allo scoperto: nelle scorse ore il personal trainer estraneo al mondo dello spettacolo ha festeggiato il suo 35esimo compleanno nel ristorante milanese Tombon con amici e persone a lui care, tra cui la modella argentina che, durante la cena, non lo ha lasciato solo un attimo. Lo ha reso noto lo stesso preparatore atletico pubblicando una serie di storie Instagram dell’evento in cui li si vede scambiarsi sguardi complici e gesti romantici. Dunque, è nata una coppia. Del resto c’erano pochi dubbi sulla frequentazione visto che nei giorni scorsi i due piccioncini sono stati paparazzati insieme. Adesso, però, hanno deciso di mostrarsi di loro spontanea volontà, dettaglio che spinge a pensare che forse la relazione sta assumendo contorni piuttosto ‘seri’.

Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati fanno sul serio

Belén, come è noto, sta passando una fase delicata a livello personale. Dopo il recente ricovero al policlinico, sembra che abbia ritrovato maggiore serenità e nuovi stimoli, sia dal punto di vista professionale sia da quello privato. Maria De Filippi l’ha ingaggiata nel cast fisso di Tù sì que vales, fatto che ha segnato il ritorno di Rodriguez a Mediaset. Sul lato sentimentale ha invece fatto capolino nelle sue giornate proprio Gaetano, 35enne originario di Milano che si guadagna da vivere facendo il coach di CrossFit e di arti marziali.

La conoscenza grazie allo zampino di Ignazio Moser

Come si sono conosciuti i due? Sembra che ci sia stato lo zampino di Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez nonché cognato di Belén. Fidanzati è infatti il suo personal trainer. Sarebbe quindi stato l’influencer trentino a fare da ‘ponte’ tra il preparatore e la modella. Tra l’altro Gaetano segue anche Tony Effe che, guarda a caso, è molto amico di Moser. Chi lo conosce, come raccontato da Vanity Fair, lo descrive come un uomo molto riservato e non desideroso di apparire, concentrato sulla sua professione e sui suoi hobby.

Non è chiaro quando Fidanzati e Belén hanno iniziato a frequentarsi. Secondo alcuni ben informati, avrebbero cominciato a vedersi prima che la showgirl accusasse l’arcinoto malore nel suo appartamento milanese. Quel che invece è certo è che nell’ultimo periodo il loro rapporto si è fatto più solido. Parlare di grande amore è prematuro. Sembra però che non si sia nemmeno di fronte a un flirt da consumare in fretta e furia. Forse sta nascendo qualcosa di importante. Il tempo darà tutte le risposte del caso.

Nel frattempo c’è anche chi in rete ha gettato ombre sul legame con ricostruzioni inquietanti, sussurrando che Belén non sarebbe in un periodo di piena lucidità e che c’è chi potrebbe approfittarsene. Una voce non sostenuta da alcuna prova. Ciò che si vede è una donna che pare avere recuperato tranquillità e serenità.