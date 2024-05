Staffelli e Basile: matrimonio rimandato di nuovo, ecco perché

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile sono stati ospiti a Verissimo dove hanno parlato della storia d’amore che li lega ormai da 6 anni.

La coppia doveva sposarsi ma ha deciso di rimandare di nuovo il matrimonio. Il motivo? Hanno comprato casa ed ora si stanno focalizzando su quella. Poi si penserà al grande evento per il quale sostengono sia già tutto pronto.

“Non abbiamo ancora una data, avevamo organizzato tutto 3 anni fa poi abbiamo rimandato. Poi dopo la proposta abbiamo pensato di farlo in 3 mesi, ma nel frattempo abbiamo deciso di comprare casa e abbiamo dato la priorità a questa cosa. Adesso c’è tanto lavoro da fare“

Rebecca ha svelato che vorrebbe una cerimonia “molto wild“, a contatto con la natura. All’organizzazione ci sta pensando sua cognata, che sarà anche la sua testimone di nozze.

“Faremo un rito civile nel casale all’aria aperta. Io sono molto credente ma credo di essere in contatto con Dio se immersa nella natura, come il suo casale. Voglio che sia una cosa molto wild, semplice, piedi scalzi, tavoli sul prato, si balla, non una cosa tradizionale“

Come si sono conosciuti: tesi discordanti

Rebecca e Alessandro hanno raccontato anche come si sono innamorati l’uno dell’altra e com’è andato il loro primo incontro, ma su questo ci sono tesi contrastanti.

“Non è stato subito un colpo di fulmine. Io ho una versione e lui un’altra. Ci siamo incontrati in questo bar, era il primo anno dopo il liceo, l’unica serata in cui ho deciso di uscire. Esco e in quella sera trovo un mio amico in comune con lui, ci incontriamo in questo bar. Secondo lui io gli avrei chiesto di sedersi, ma mi sembra troppo lanciata come mossa da parte mia, non mi appartiene. Poco dopo siamo andati a convivere insieme.“

Dunque non si sa bene chi ha fatto il primo passo. Fatto sta che Basile ha ammesso di essere stato insistente anche nei giorni successivi tanto che lei, per non dargli il suo numero di telefono, glielo ha detto velocemente per metterlo alla prova. Non si sarebbe mai immaginata che Alessandro se lo imparasse a memoria. Dopo la serata in discoteca le ha scritto e così è nata la relazione.

Basile ha rivelato di aver conosciuto Valerio Staffelli, il papà di lei, qualche giorno dopo. Anche con lui è stato un colpo di fulmine. In famiglia sono tutti felici ed ora aspettano un altro regalo: un bebé.