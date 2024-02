Rebecca Staffelli e Alessandro Basile sposi: la proposta (video)

Rebecca Staffelli convolerà a nozze con il fidanzato Alessandro Basile. Ad annunciarlo è stata la stessa inviata social del Grande Fratello sul suo profilo Instagram, con un video pubblicato nella serata di domenica 18 febbraio. Una prima proposta era arrivata da parte dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne tre anni fa: lei aveva risposto sì, ma le nozze non poterono essere celebrate a causa della pandemia.

La proposta di Rebecca Staffelli ad Alessandro Basile

Ad avanzare la seconda proposta di matrimonio è stata Rebecca Staffelli. Nel video pubblicato sui social è possibile vedere la figlia di Valerio Staffelli prendere un calzino e bendare il futuro marito. Un modus operandi, questo, che richiama proprio la prima proposta che Alessandro fece a Rebecca, con l’ex corteggiatore che aveva bendato la fidanzata prima di chiederla in sposa. “He said yes! 3 anni dopo il mio sì… Ora toccava a me” recita la descrizione.

Tornando al contenuto del video, Rebecca, dopo aver bendato il fidanzato, lo ha condotto in auto fino al mare. Alessandro Basile, dopo essersi tolto la benda e aver visto la fidanzata fargli la proposta, l’ha subito abbracciata, travolto dall’emozione. In seguito, Alessandro e Rebecca si sono avvicinati alla telecamera per mostrare l’anello. Nei commenti al video, sono stati diversi gli utenti che hanno voluto condividere la gioia della coppia.

La prima proposta di matrimonio

Rebecca Staffelli aveva già affrontato il tema del matrimonio in occasione della sua ospitata a Verissimo risalente allo scorso dicembre. Proprio da Silvia Toffanin aveva raccontato dell’emozionante proposta di Alessandro. L’inviata social del Grande Fratello aveva poi raccontato di come l’arrivo della pandemia avesse scombinato i piani iniziali. Rebecca aveva quindi spiegato che, al momento opportuno, lei e Alessandro avrebbero organizzato tutto nel giro di un mese. Ora quel momento è arrivato, attraverso una seconda e commovente proposta.

Rebecca Staffelli, come accennato, ricopre il ruolo di inviata social nell’attuale edizione del Grande Fratello, dove ha preso il posto di Giulia Salemi. In occasione della prima puntata del reality, molti utenti sui social si erano concentrati proprio su Rebecca e sul modo con cui stava svolgendo il suo ruolo. Una parte del pubblico era stata dell’idea che fosse difficile sostituire la Salemi, mentre altri avevano fatto presente come fosse troppo presto per dare un’opinione.